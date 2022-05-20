https://uz.sputniknews.ru/20220520/stala-izvestna-prichina-smerti-grecheskogo-kompozitora-vangelisa-papatanasiu-24688637.html
Стала известна причина смерти греческого композитора Вангелиса Папатанасиу
Стала известна причина смерти греческого композитора Вангелиса Папатанасиу
Всемирно известный автор писал легендарные хиты для Демиса Руссоса.
2022-05-20T14:01+0500
2022-05-20T14:01+0500
2022-05-20T14:01+0500
в мире
композитор
смерть
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Греческий композитор Вангелис Папатанасиу скончался от коронавируса на 80-м году жизни во вторник в больнице во Франции, где лечился от Covid-19. Об этом сообщает греческое издание Οικονομικός Ταχυδρόμος.Мировую известность композитору принес один из его самых знаковых проектов: Aphrodite's Child для мегапопулярного исполнителя Демиса Руссоса.После переезда в середине 70-х в Лондон греческий музыкант сочинил саундтреки к фильмам "Бегущий по лезвию", "Александр" и "Завоевание рая".В 2002 году Вангелис Папатанасиу стал автором гимна чемпионатов мира по футболу в Японии и Корее.За музыку к фильму "Огненные колесницы" Вангелис был удостоен премии "Оскар" и "Грэмми".Читайте также:Министр культуры Любимова рассказала, как будут сотрудничать музеи стран ШОС
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композитор, смерть
Стала известна причина смерти греческого композитора Вангелиса Папатанасиу
Всемирно известный автор писал легендарные хиты для Демиса Руссоса.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Греческий композитор Вангелис Папатанасиу скончался от коронавируса на 80-м году жизни во вторник в больнице во Франции, где лечился от Covid-19. Об этом сообщает греческое издание Οικονομικός Ταχυδρόμος
.
Мировую известность композитору принес один из его самых знаковых проектов: Aphrodite's Child для мегапопулярного исполнителя Демиса Руссоса.
После переезда в середине 70-х в Лондон греческий музыкант сочинил саундтреки к фильмам "Бегущий по лезвию", "Александр" и "Завоевание рая".
В 2002 году Вангелис Папатанасиу стал автором гимна чемпионатов мира по футболу в Японии и Корее.
За музыку к фильму "Огненные колесницы" Вангелис был удостоен премии "Оскар" и "Грэмми".