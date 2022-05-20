https://uz.sputniknews.ru/20220520/times-frantsuzy-pereshli-na-storonu-rossii-24676436.html

Times: французы перешли на сторону России

Times: французы перешли на сторону России

Во Франции ответственность за конфликт на Украине возложили на НАТО и США.

2022-05-20T08:03+0500

2022-05-20T08:03+0500

2022-05-20T08:22+0500

в мире

франция

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Cпецоперацию России на Украине французские эксперты назвали следствием провокаций со стороны НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.Издание приводит мнение авторитетных экспертов страны, которые заявляют о неприглядной роли Запада.К примеру, экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин считает, что ответственность за украинский кризис лежит на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзниках.НАТО усиливается за счет Евросоюза, а американская промышленность зарабатывает миллиарды на поставках вооружений, комментирует профессор Сорбонны и специалист по истории США Андре Каспи. Конфликт в Европе для США эксперт назвал "великолепным бизнесом".По словам секретаря Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, нынешняя ситуация возникла из-за унижения, которому подверглись россияне после распада Советского Союза, когда "никто не помог стране справиться с серьезными проблемами".Таким образом, среди экспертов во Франции сформировалось мнение, что России необходимо предложить достойный выход из текущего положения, включая уступки со стороны Киева, заключает The Times.Напоминаем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу

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франция, мнение эксперта