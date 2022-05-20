https://uz.sputniknews.ru/20220520/v-chexii-promyshlenniki-ujasnulis-uscherbu-ot-zapreta-rossiyskogo-gaza---opros-24684531.html

В Чехии промышленники ужаснулись ущербу от запрета российского газа - опрос

В Чехии промышленники ужаснулись ущербу от запрета российского газа - опрос

Прекращение поставок газа из РФ станет серьезным ударом для 40% производителей.

2022-05-20T11:01+0500

2022-05-20T11:01+0500

2022-05-20T11:05+0500

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газ

чехия

предприятия

увольнение

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Сегодня чешская промышленность потребляет более четверти, или 28,3% импортного газа. В связи с этим прекращение поставок из России станет серьезным ударом для 40% производителей. Об этом сообщает портала iDNES.cz со ссылкой на опрос Чешско-немецкой палаты.Особенно компании обеспокоены тем, что правительство так и не представило плана ограничений поставок газа для промышленных предприятий при негативном развитии событий.Согласно данным опроса, с пошаговыми планами правительства по решению проблем прекращения газовых поставок хотели бы ознакомиться 60% компаний-респондентов."Если существуют какие-то сценарии, учитывающие ограничение поставок газа на 30% или даже 50%, то государству следует сообщить, какие промышленные предприятия получат газ, а какие нет", - заявляют в компании Bosch в Чехии.Как стало известно из данных опроса, готовятся к работе в экстренной ситуации 31% фирм, рассматривают возможность заменить газ электроэнергией - 24%.Однако альтернативные решения подходят не для всех. Например, текстильным компаниям требуется большое количество газа. Переход на электричество потребует огромных вложений, объяснили в компании Borgers.Причем инвестиций потребуют не только производственные предприятия, но и государственная инфраструктура. Помимо того, для замены газа электричеством нужно изменить распределение электроэнергии и увеличить мощность трансформаторных подстанций, подчеркивают текстильщики.Производителям автомобильных комплектующих, инструментов и систем кондиционирования газ необходим для закаливания стали. В худшем случае этот процесс компании перенесут в другие страны: на производства за пределами Европейского Союза, информируют производственники.Как установила Чешско-немецкая палата, особенно велика угроза в случае отключения от российского газа для крупных предприятий со штатом от 250 до нескольких тысяч сотрудников. 17% предприятий уже заявили, что из-за отключения газа сотрудников придется увольнять.Ранее главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для портала iDNES.cz указал, что "единственным следствием отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Читайте также:Украина оставляет Европу без газа. Может ли Россия расторгнуть контракт на транзит?

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газ, чехия, предприятия, увольнение