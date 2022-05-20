https://uz.sputniknews.ru/20220520/v-filiale-vgika-v-tashkente-otkroyut-tri-novyx-napravleniya-24700526.html

В филиале ВГИКа в Ташкенте откроют три новых направления

В филиале ВГИКа в Ташкенте откроют три новых направления

Новые специальности и преподаватели появятся в вузе уже в следующем учебном году.

2022-05-20T21:04+0500

2022-05-20T21:04+0500

2022-05-20T21:04+0500

общество

вуз

ташкент

филиал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24700490_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_4aec370a0e181dc8a2a434bae8b07c40.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте со следующего учебного года появится три новых направления: актерское искусство, режиссура кино и телевидения и кинооператорство, сообщила пресс-служба учебного заведения.Об этом договорились министр культуры России Ольга Любимова, ректор ВГИК Владимир Малышев и генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов во время визита в филиал.Российские гости ознакомились с материально-технической базой и условиями в филиале, пообщались с его студентами и руководством.Российские специалисты, вошедшие в состав делегации, проведут в филиале института ряд мастер-классов. В частности, перед студентами выступятГенеральный продюсер ООО "Кинокомпания "АМА" Антон Малышев и генеральный директор Творческой студии "Стелла", ООО "ВГИК-Дебют" и Фонда социальной и экономической поддержки российской кинематографии Федор Попов.Напомним, филиал ВГИК в Ташкенте открылся в 2021 году. На данный момент в филиале учатся 62 студента, а в новом учебном году ташкентский ВГИК примет около 200 учащихся. Пока студенты снимают документальные фильмы, но уже в ближайшее время начнут осваивать съемку полнометражных кинолент, игровое кино и другие жанры. Также запланированы учебные поездки во ВГИК в Москве.Читайте также: Филиал российского медвуза готовится к открытию в Ташкенте

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вуз, ташкент, филиал