В филиале ВГИКа в Ташкенте откроют три новых направления
© Sputnik / Рамиз БахтияровВизит министра культуры России в филиал ВГИК в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Новые специальности и преподаватели появятся в вузе уже в следующем учебном году.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте со следующего учебного года появится три новых направления: актерское искусство, режиссура кино и телевидения и кинооператорство, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Об этом договорились министр культуры России Ольга Любимова, ректор ВГИК Владимир Малышев и генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов во время визита в филиал.
"Эти направления будут открыты уже в будущем учебном году, и важно, что договоренность об этом достигнута в ходе визита. Руководством ВГИКа нам было обещано, что по этим направлениям будет сформирована база квалифицированных преподавателей", - уточнил Фирдавс Абдухаликов.
Российские гости ознакомились с материально-технической базой и условиями в филиале, пообщались с его студентами и руководством.
"Тот путь, который вы выбрали, очень тяжел. И до конца его проходят только те, кто не может жить без кино. Я желаю вам идти до конца, стать отличными профессионалами. Мы ждем вас, ждем ваши фильмы", - напутствовала студентов Ольга Любимова.
Российские специалисты, вошедшие в состав делегации, проведут в филиале института ряд мастер-классов. В частности, перед студентами выступят
Генеральный продюсер ООО "Кинокомпания "АМА" Антон Малышев и генеральный директор Творческой студии "Стелла", ООО "ВГИК-Дебют" и Фонда социальной и экономической поддержки российской кинематографии Федор Попов.
“Я верю, что в будущем филиал будет выпускать зрелые, квалифицированные кадры в области кинематографии. Важную роль в этом отношении играют опытные педагоги. ВГИК не только дает диплом, но и готовит сильных профессионалов. Наш визит увеличит количество таких специалистов, а в дальнейшем мы будем еще больше укреплять сотрудничество с узбекской стороной”, - подчеркнул во время встречи ректор ВГИК Владимир Малышев.
Напомним, филиал ВГИК в Ташкенте открылся в 2021 году. На данный момент в филиале учатся 62 студента, а в новом учебном году ташкентский ВГИК примет около 200 учащихся. Пока студенты снимают документальные фильмы, но уже в ближайшее время начнут осваивать съемку полнометражных кинолент, игровое кино и другие жанры. Также запланированы учебные поездки во ВГИК в Москве.
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