https://uz.sputniknews.ru/20220520/v-uzbekistane-sozdali-komissiyu-po-konstitutsionnym-reformam-24689734.html

В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам

В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам

Главой вновь созданной комиссии стал депутат и правовед Акмаль Саидов.

2022-05-20T14:41+0500

2022-05-20T14:41+0500

2022-05-20T14:41+0500

политика

комиссия

назначение

акмаль саидов

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В Узбекистане создана Комиссия по конституционным реформам. Такое решение депутаты приняли на совместном заседании Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба парламента.Новая структура займется подготовкой поправок к Конституции с учетом национальных интересов, вовлекать в процесс их разработки широкую общественность и рассматривать предложения от жителей.Главой комиссии назначен первый заместитель спикера Законодательной палаты Акмаль Саидов.В комиссию вошло 46 депутатов обоих палат парламента. Заместителями Акмаля Саидова стали Алишер Кадыров, Актам Хайитов, Кутбиддин Бурханов и Мурад Камалов. Руководителем пресс-службы новой структуры стал Одильжон Таджиев.Как отметили депутаты, в последние годы в республике идут коренные реформы всех сфер государственной и общественной жизни. И последовательные изменения требуют гармонизации Конституции страны с современными реалиями общества, сообщает пресс-служба парламента.Читайте также: Мирзиёев утвердил соглашение Узбекистана и Беларуси о защите инвестиций

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комиссия, назначение, акмаль саидов