https://uz.sputniknews.ru/20220521/bishkek-nazval-sroki-stroitelstva-marshruta-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-24708678.html

Бишкек назвал сроки строительства маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек назвал сроки строительства маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан

По словам главы кабинета министров Кырзызстана Акылбека Жапаров, железнодорожный маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан - это самый масштабный проект за всю историю независимости страны.

2022-05-21T15:56+0500

2022-05-21T15:56+0500

2022-05-21T15:56+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Правительство Кыргызстана утвердило основные направления развития железнодорожного транспорта на 2022–2026 годы. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на кыргызское национальное ИА "Кабар".Известно, что данное решение позволит не только создать условия для перспективного развития и совершенствования железнодорожного транспорта и инфраструктуры, но и обеспечить повышение уровня и улучшение качества пассажирских, грузовых перевозок железнодорожным транспортом.Ранее Sputnik Афганистан сообщал, что переговоры по железнодорожной ветке "Ташкент — Пешавар" подходят к завершению. Все вопросы проработки окончательного маршрута этого отрезка трансафганской железной дороги обсудили в ходе видеоконференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. главы МИД движения "Талибан"* Амир-Хан Муттаки.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также:

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бишкек, китай, кыргызстан, узбекистан, проект, маршрут, железная дорога, кабинет министров, история, независимость