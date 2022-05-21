https://uz.sputniknews.ru/20220521/bishkek-nazval-sroki-stroitelstva-marshruta-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-24708678.html
Бишкек назвал сроки строительства маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Бишкек назвал сроки строительства маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан
По словам главы кабинета министров Кырзызстана Акылбека Жапаров, железнодорожный маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан - это самый масштабный проект за всю историю независимости страны.
2022-05-21T15:56+0500
2022-05-21T15:56+0500
2022-05-21T15:56+0500
в мире
бишкек
китай
кыргызстан
узбекистан
проект
маршрут
железная дорога
кабинет министров
история
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Правительство Кыргызстана утвердило основные направления развития железнодорожного транспорта на 2022–2026 годы. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на кыргызское национальное ИА "Кабар".Известно, что данное решение позволит не только создать условия для перспективного развития и совершенствования железнодорожного транспорта и инфраструктуры, но и обеспечить повышение уровня и улучшение качества пассажирских, грузовых перевозок железнодорожным транспортом.Ранее Sputnik Афганистан сообщал, что переговоры по железнодорожной ветке "Ташкент — Пешавар" подходят к завершению. Все вопросы проработки окончательного маршрута этого отрезка трансафганской железной дороги обсудили в ходе видеоконференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. главы МИД движения "Талибан"* Амир-Хан Муттаки.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также:
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бишкек, китай, кыргызстан, узбекистан, проект, маршрут, железная дорога, кабинет министров, история, независимость
Бишкек назвал сроки строительства маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан
По словам главы кабинета министров Кырзызстана Акылбека Жапаров, железнодорожный маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан - это самый масштабный проект за всю историю независимости страны.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik.
Правительство Кыргызстана утвердило основные направления развития железнодорожного транспорта на 2022–2026 годы. Об этом сообщает ИА "Дунё"
со ссылкой на кыргызское национальное ИА "Кабар".
Известно, что данное решение позволит не только создать условия для перспективного развития и совершенствования железнодорожного транспорта и инфраструктуры, но и обеспечить повышение уровня и улучшение качества пассажирских, грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
"Развитие железнодорожной отрасли — одно из приоритетных направлений работы кабинета министров. Осенью планируется дать старт самому масштабному проекту за всю историю нашей независимости — строительству железной дороги по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Надо поддержать данный проект", — отметил на заседании глава кабинета министров Акылбек Жапаров.
Ранее Sputnik Афганистан сообщал, что переговоры по железнодорожной ветке "Ташкент — Пешавар" подходят к завершению.
Все вопросы проработки окончательного маршрута этого отрезка трансафганской железной дороги обсудили в ходе видеоконференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. главы МИД движения "Талибан"* Амир-Хан Муттаки.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.