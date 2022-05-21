https://uz.sputniknews.ru/20220521/politseyskiy-iz-kazaxstana-oplatil-jile-mnogodetnoy-materi-24709123.html
Полицейский из Казахстана оплатил жилье многодетной матери
Полицейский из Казахстана оплатил жилье многодетной матери
Участковый из Костаная пожалел женщину, воспитывающую троих детей одна, и помог ей арендовать жилье.
2022-05-21T16:29+0500
2022-05-21T16:29+0500
2022-05-21T16:29+0500
общество
казахстан
полицейский
мать
многодетные семьи
жилье
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Полицейский из Костаная оплатил аренду жилья для женщины, которая в одиночку воспитывает троих детей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на сайт МВД.Участковый Онайбек Оразаков встретил многодетную мать, когда приехал на вызов - в дежурную часть полиции сообщили, что по улице Узколейная соседи устроили дебош.Как оказалось, по указанному адресу проживала женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Им было негде жить, в результате чего женщина попросила знакомого приютить ее с детьми у себя.Помимо этого, он обеспечил женщину и детей продуктами первой необходимости. Помогли семье и неравнодушные люди.Многодетная мать поблагодарила полицейского за помощь в трудной жизненной ситуации.Читайте также:
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казахстан, полицейский, мать, многодетные семьи, жилье
Полицейский из Казахстана оплатил жилье многодетной матери
Участковый из Костаная пожалел женщину, воспитывающую троих детей одна, и помог ей арендовать жилье.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Полицейский из Костаная оплатил аренду жилья для женщины, которая в одиночку воспитывает троих детей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на сайт МВД.
Участковый Онайбек Оразаков встретил многодетную мать, когда приехал на вызов - в дежурную часть полиции сообщили, что по улице Узколейная соседи устроили дебош.
Как оказалось, по указанному адресу проживала женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Им было негде жить, в результате чего женщина попросила знакомого приютить ее с детьми у себя.
"Когда я увидел женщину с детьми, не смог остаться в стороне. Старшему ребенку всего 4 года, а младшему 6 месяцев. Решил помочь, в первую очередь, с жильем. Снял комнату в общежитии и разместил женщину с детьми", – рассказал Оразаков.
Помимо этого, он обеспечил женщину и детей продуктами первой необходимости. Помогли семье и неравнодушные люди.
"Женщина получает пособие. Но по каким-то причинам в этом месяце деньги не поступили. После чего обратился в ЕНПФ и помог с документами", – поделился участковый.
Многодетная мать поблагодарила полицейского за помощь в трудной жизненной ситуации.