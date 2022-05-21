https://uz.sputniknews.ru/20220521/politseyskiy-iz-kazaxstana-oplatil-jile-mnogodetnoy-materi-24709123.html

Полицейский из Казахстана оплатил жилье многодетной матери

Полицейский из Казахстана оплатил жилье многодетной матери

Участковый из Костаная пожалел женщину, воспитывающую троих детей одна, и помог ей арендовать жилье.

2022-05-21T16:29+0500

2022-05-21T16:29+0500

2022-05-21T16:29+0500

общество

казахстан

полицейский

мать

многодетные семьи

жилье

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Полицейский из Костаная оплатил аренду жилья для женщины, которая в одиночку воспитывает троих детей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на сайт МВД.Участковый Онайбек Оразаков встретил многодетную мать, когда приехал на вызов - в дежурную часть полиции сообщили, что по улице Узколейная соседи устроили дебош.Как оказалось, по указанному адресу проживала женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Им было негде жить, в результате чего женщина попросила знакомого приютить ее с детьми у себя.Помимо этого, он обеспечил женщину и детей продуктами первой необходимости. Помогли семье и неравнодушные люди.Многодетная мать поблагодарила полицейского за помощь в трудной жизненной ситуации.Читайте также:

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казахстан, полицейский, мать, многодетные семьи, жилье