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Узгидромет распространил экстренное сообщение
Узгидромет распространил экстренное сообщение
О погодных изменениях читайте в материале.
2022-05-21T10:01+0500
2022-05-21T10:01+0500
2022-05-21T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Синоптики выпустили предупреждение о том, что до 23 мая по предгорным и горным районам Узбекистана пройдут кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах временами ожидаются сильные ливневые дожди, возможно выпадение града.В связи с ожидаемыми дождями до 23 мая по предгорным и горным районам страны возможны селе-паводковые явления.Завтра по северу и пустынной зоне, а 22 мая местами по всей республике скорость ветра может достигать 23-28 м/с. В отдельных районах усиление ветра может сопровождаться пыльным поземком.В метеорологической службе призвали соблюдать меры безопасности, в частности, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.Читайте также:Обезьянью оспу зафиксировали у путешественников в Австралии и Канаде
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Узгидромет распространил экстренное сообщение
10:01 21.05.2022 (обновлено: 10:31 21.05.2022)
О погодных изменениях читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Синоптики выпустили предупреждение
о том, что до 23 мая по предгорным и горным районам Узбекистана пройдут кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах временами ожидаются сильные ливневые дожди, возможно выпадение града.
В связи с ожидаемыми дождями до 23 мая по предгорным и горным районам страны возможны селе-паводковые явления.
Завтра по северу и пустынной зоне, а 22 мая местами по всей республике скорость ветра может достигать 23-28 м/с. В отдельных районах усиление ветра может сопровождаться пыльным поземком.
В метеорологической службе призвали соблюдать меры безопасности, в частности, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.