https://uz.sputniknews.ru/20220521/uzgidromet-rasprostranil-ekstrennoe-soobschenie-24688253.html

Узгидромет распространил экстренное сообщение

Узгидромет распространил экстренное сообщение

О погодных изменениях читайте в материале.

2022-05-21T10:01+0500

2022-05-21T10:01+0500

2022-05-21T10:31+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Синоптики выпустили предупреждение о том, что до 23 мая по предгорным и горным районам Узбекистана пройдут кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах временами ожидаются сильные ливневые дожди, возможно выпадение града.В связи с ожидаемыми дождями до 23 мая по предгорным и горным районам страны возможны селе-паводковые явления.Завтра по северу и пустынной зоне, а 22 мая местами по всей республике скорость ветра может достигать 23-28 м/с. В отдельных районах усиление ветра может сопровождаться пыльным поземком.В метеорологической службе призвали соблюдать меры безопасности, в частности, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.Читайте также:Обезьянью оспу зафиксировали у путешественников в Австралии и Канаде

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