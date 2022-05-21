https://uz.sputniknews.ru/20220521/v-tashkente-vremenno-perekroyut-dorogi-iz-za-chempionata-po-triatlonu-24710264.html
В Ташкенте временно перекроют дороги из-за Чемпионата по триатлону
В Ташкенте временно перекроют дороги из-за Чемпионата по триатлону
Власти столицы просят водителей использовать альтернативные пути в первой половине воскресенья.
2022-05-21T18:25+0500
2022-05-21T18:25+0500
2022-05-21T18:25+0500
общество
ташкент
перекрытие движения
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чемпионат
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте в воскресенье на территории выставочного комплекса Uzexpocenter и Intercontinental пройдет открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону. В связи с проведением мероприятия в этот день с 6:00 до 13:00 перекроют участки дорог по следующим направлениям: Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей использовать объездные пути.Триатлон (троеборье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта. Состязания проходят на нескольких стандартных и множестве нестандартных дистанций.Читайте также:
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ташкент, перекрытие движения, дороги, чемпионат
В Ташкенте временно перекроют дороги из-за Чемпионата по триатлону
Власти столицы просят водителей использовать альтернативные пути в первой половине воскресенья.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте в воскресенье на территории выставочного комплекса Uzexpocenter и Intercontinental пройдет открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону.
В связи с проведением мероприятия в этот день с 6:00 до 13:00 перекроют участки дорог по следующим направлениям:
Малая кольцевая автодорога — от моста через Бозсу (ориентиры: мечеть Минор и Малика) до пересечения с улицей Чингиза Айтматова;
Проспект Шарафа Рашидова — от Международного бизнес-центра до пересечения с улицей Осиё.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей использовать объездные пути.
Триатлон (троеборье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта. Состязания проходят на нескольких стандартных и множестве нестандартных дистанций.