https://uz.sputniknews.ru/20220521/v-tashkente-vremenno-perekroyut-dorogi-iz-za-chempionata-po-triatlonu-24710264.html

В Ташкенте временно перекроют дороги из-за Чемпионата по триатлону

В Ташкенте временно перекроют дороги из-за Чемпионата по триатлону

Власти столицы просят водителей использовать альтернативные пути в первой половине воскресенья.

2022-05-21T18:25+0500

2022-05-21T18:25+0500

2022-05-21T18:25+0500

общество

ташкент

перекрытие движения

дороги

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте в воскресенье на территории выставочного комплекса Uzexpocenter и Intercontinental пройдет открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону. В связи с проведением мероприятия в этот день с 6:00 до 13:00 перекроют участки дорог по следующим направлениям: Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей использовать объездные пути.Триатло‌н (троебо‌рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта. Состязания проходят на нескольких стандартных и множестве нестандартных дистанций.Читайте также:

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ташкент, перекрытие движения, дороги, чемпионат