https://uz.sputniknews.ru/20220522/baranets-ozvuchil-kakuyu-strategiyu-rossiya-vybrala-na-ukraine--video-24725615.html
Баранец озвучил, какую стратегию Россия выбрала на Украине — видео
Баранец озвучил, какую стратегию Россия выбрала на Украине — видео
Эксперт Виктор Баранец рассказал о сдаче в плен "азовцев" и полном освобождении Мариуполя.
2022-05-22T16:31+0500
2022-05-22T16:31+0500
2022-05-22T16:31+0500
видео
украина
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Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода "Азовсталь" в Мариуполе от находившихся там с 21 апреля украинских боевиков. За несколько дней в плен сдались 2439 "азовцев" и украинских военных, заблокированных в подвалах завода. Что будет дальше? Какой тактики придерживается Россия? Почему Швеция и Финляндия так сильно хотят вступить в НАТО?На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, видео
Баранец озвучил, какую стратегию Россия выбрала на Украине — видео
Эксперт рассказал о сдаче в плен "азовцев" и полном освобождении Мариуполя.
Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода "Азовсталь" в Мариуполе от находившихся там с 21 апреля украинских боевиков.
За несколько дней в плен сдались 2439 "азовцев" и украинских военных, заблокированных в подвалах завода.
Что будет дальше? Какой тактики придерживается Россия? Почему Швеция и Финляндия так сильно хотят вступить в НАТО?
На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.