https://uz.sputniknews.ru/20220522/baranets-ozvuchil-kakuyu-strategiyu-rossiya-vybrala-na-ukraine--video-24725615.html

Баранец озвучил, какую стратегию Россия выбрала на Украине — видео

Баранец озвучил, какую стратегию Россия выбрала на Украине — видео

Эксперт Виктор Баранец рассказал о сдаче в плен "азовцев" и полном освобождении Мариуполя.

2022-05-22T16:31+0500

2022-05-22T16:31+0500

2022-05-22T16:31+0500

видео

украина

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Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода "Азовсталь" в Мариуполе от находившихся там с 21 апреля украинских боевиков. За несколько дней в плен сдались 2439 "азовцев" и украинских военных, заблокированных в подвалах завода. Что будет дальше? Какой тактики придерживается Россия? Почему Швеция и Финляндия так сильно хотят вступить в НАТО?На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.Читайте также:

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