https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-mariupole-vosstanavlivayut-elektrichestvo-i-vodosnabjenie--video-24584693.html
В Мариуполе восстанавливают электричество и водоснабжение — видео
В Мариуполе восстанавливают электричество и водоснабжение — видео
Жители с середины марта оставались без света. Сейчас город возвращается к нормальной жизни.
2022-05-16T16:22+0500
2022-05-16T16:22+0500
2022-05-16T16:22+0500
электричество
водоснабжение
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24584742_114:0:1596:833_1920x0_80_0_0_8d475c9f4f06eacc3fc20e761cf01046.jpg
Освобожденный Мариуполь постепенно восстанавливается и возвращается к жизни. Свет появился пока только в нескольких домах на пересечении улиц Шевченко и Строителей. На прошлой неделе также возобновили движение первые автобусы, идет раздача воды и гуманитарной помощи, открылись два магазина. Кроме того, открылась главная городская торговая площадка.Как приходит в себя Мариуполь — смотрите в видео.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24584742_119:0:1246:845_1920x0_80_0_0_cbbb97cfaf39924b14823e3498138dee.jpg
В Мариуполе постепенно восстанавливают электричество и водоснабжение.
В Мариуполе постепенно восстанавливают электричество и водоснабжение.
2022-05-16T16:22+0500
true
PT0M37S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электричество, водоснабжение, видео
В Мариуполе восстанавливают электричество и водоснабжение — видео
Жители города с середины марта оставались без света.
Освобожденный Мариуполь постепенно восстанавливается и возвращается к жизни.
Свет появился пока только в нескольких домах на пересечении улиц Шевченко и Строителей.
На прошлой неделе также возобновили движение первые автобусы, идет раздача воды и гуманитарной помощи, открылись два магазина. Кроме того, открылась главная городская торговая площадка.
Как приходит в себя Мариуполь — смотрите в видео.