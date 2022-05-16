https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-mariupole-vosstanavlivayut-elektrichestvo-i-vodosnabjenie--video-24584693.html

В Мариуполе восстанавливают электричество и водоснабжение — видео

В Мариуполе восстанавливают электричество и водоснабжение — видео

Жители с середины марта оставались без света. Сейчас город возвращается к нормальной жизни.

2022-05-16T16:22+0500

2022-05-16T16:22+0500

2022-05-16T16:22+0500

электричество

водоснабжение

видео

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Освобожденный Мариуполь постепенно восстанавливается и возвращается к жизни. Свет появился пока только в нескольких домах на пересечении улиц Шевченко и Строителей. На прошлой неделе также возобновили движение первые автобусы, идет раздача воды и гуманитарной помощи, открылись два магазина. Кроме того, открылась главная городская торговая площадка.Как приходит в себя Мариуполь — смотрите в видео.Читайте также:

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В Мариуполе постепенно восстанавливают электричество и водоснабжение. В Мариуполе постепенно восстанавливают электричество и водоснабжение. 2022-05-16T16:22+0500 true PT0M37S

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электричество, водоснабжение, видео