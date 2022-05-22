https://uz.sputniknews.ru/20220522/jara-do-39-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-na-nedele-24730059.html
Жара до +39: какая погода ждет узбекистанцев на неделе
Жара до +39: какая погода ждет узбекистанцев на неделе
Синоптики опубликовали прогноз погоды на 24-27 мая.
2022-05-22T18:33+0500
2022-05-22T18:33+0500
2022-05-22T18:33+0500
общество
узбекистанцы
погода
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе.В Каракалпакстане и Хорезмской области будет очень тепло: днем столбики термометров поднимутся до +35. Правда, к пятнице воздух охладится до +30.В Бухарской и Навоийской областях неделя будет жаркой: ожидается +37, к пятнице температура понизится до +33. Осадков не ожидается.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях воздух прогреется сначала до +30, затем до +37. Дождей также не будет.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет жарче всего: в начале недели столбики термометров поднимутся до +39, к выходным немного понизятся до +35. Осадков не ожидается.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях воздух прогреется максимум до +35.В горных районах Узбекистана синоптики предсказывают +25, затем станет чуть холоднее: +20.Читайте также:
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узбекистанцы, погода
Жара до +39: какая погода ждет узбекистанцев на неделе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 24-27 мая.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе.
В Каракалпакстане и Хорезмской области будет очень тепло: днем столбики термометров поднимутся до +35. Правда, к пятнице воздух охладится до +30.
В Бухарской и Навоийской областях неделя будет жаркой: ожидается +37, к пятнице температура понизится до +33. Осадков не ожидается.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях воздух прогреется сначала до +30, затем до +37. Дождей также не будет.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет жарче всего: в начале недели столбики термометров поднимутся до +39, к выходным немного понизятся до +35. Осадков не ожидается.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях воздух прогреется максимум до +35.
В горных районах Узбекистана синоптики предсказывают
+25, затем станет чуть холоднее: +20.