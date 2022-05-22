Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220522/kak-spastis-ot-selevyx-potokov-otvechaet-mchs-uzbekistana-24660955.html
Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
2022-05-22T10:01+0500
2022-05-22T08:47+0500
общество
мчс узбекистана
мчс
узбекистан
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23243561_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_7afe9412d7b8656c4c02eed871e0b933.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал глава отдела МЧС Мавлон Юнусов.Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоемов, водохранилищ и замерзших водоемов.В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях "Хазина", "Тадбиркор", "Ишонч" и "Тинчлик" города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.Также 20 апреля на сходе граждан махалли "Эгизбулак" Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.Рекомендации от МЧС:Читайте также:Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23243561_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_346bfa33ff0bbe739a8d61330c7daad7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс узбекистана, мчс, узбекистан, наводнение

Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана

10:01 22.05.2022
© PixabayСелевой поток
Селевой поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2022
© Pixabay
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал глава отдела МЧС Мавлон Юнусов.
Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоемов, водохранилищ и замерзших водоемов.
В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .
В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.
Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях "Хазина", "Тадбиркор", "Ишонч" и "Тинчлик" города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.
Также 20 апреля на сходе граждан махалли "Эгизбулак" Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.
Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.

Рекомендации от МЧС:

1.
Граждане должны быть своевременно проинформированы соответствующими органами о том, что их дома находятся в районах, подверженных наводнениям и оползням, и должны строго выполнять их рекомендации;
2.
Всегда следует помнить об опасности для жизни, здоровья и материального благополучия людей;
3.
От селевых потоков можно спастись только бегством. Поскольку они образуются очень быстро, их можно избежать, забравшись на различные возвышенности, холмы или деревья. Продолжительность селей может достигать 3-5 часов;
4.
Холмы, склоны не должны самовольно осваиваться, там не должны нарушаться правила агротехнических мероприятий;
5.
Необходимо избегать строительства жилья и других объектов в поймах рек, затопляемых дорогах и в районах, подверженных оползням;
6.
Запрещен незаконный забор воды из объектов ирригационной системы, паводковых водоемов и других объектов водного хозяйства;
7.
При объявлении опасности наводнения не выезжать на отдых в эти места и ​​не перемещаться с иными целями;
8.
Водопроводы в домах должны постоянно очищаться и содержаться в готовности;
9.
Нельзя самовольно сажать лесонасаждения на пути паводковых течений;
10.
Детей и пожилых людей желательно не оставлять без присмотра в местах, подверженных наводнениям.
Читайте также:
Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0