Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал глава отдела МЧС Мавлон Юнусов.
Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоемов, водохранилищ и замерзших водоемов.
В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .
В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.
Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях "Хазина", "Тадбиркор", "Ишонч" и "Тинчлик" города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.
Также 20 апреля на сходе граждан махалли "Эгизбулак" Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.
Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
Рекомендации от МЧС:
1.Граждане должны быть своевременно проинформированы соответствующими органами о том, что их дома находятся в районах, подверженных наводнениям и оползням, и должны строго выполнять их рекомендации;
2.Всегда следует помнить об опасности для жизни, здоровья и материального благополучия людей;
3.От селевых потоков можно спастись только бегством. Поскольку они образуются очень быстро, их можно избежать, забравшись на различные возвышенности, холмы или деревья. Продолжительность селей может достигать 3-5 часов;
4.Холмы, склоны не должны самовольно осваиваться, там не должны нарушаться правила агротехнических мероприятий;
5.Необходимо избегать строительства жилья и других объектов в поймах рек, затопляемых дорогах и в районах, подверженных оползням;
6.Запрещен незаконный забор воды из объектов ирригационной системы, паводковых водоемов и других объектов водного хозяйства;
7.При объявлении опасности наводнения не выезжать на отдых в эти места и не перемещаться с иными целями;
8.Водопроводы в домах должны постоянно очищаться и содержаться в готовности;
9.Нельзя самовольно сажать лесонасаждения на пути паводковых течений;
10.Детей и пожилых людей желательно не оставлять без присмотра в местах, подверженных наводнениям.
Читайте также: