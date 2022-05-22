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Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
По оценке специалиста уровень вероятности инфицирования обезьяньей оспой весьма низкий, но вероятность есть.
2022-05-22T09:00+0500
2022-05-22T09:00+0500
это интересно
обезьяна
врач
доктор
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Заражение оспой обезьян возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал врача и телеведущего Александра Мясникова.По оценке специалиста, уровень вероятности инфицирования обезьяньей оспой весьма низкий, но вероятен.По словам специалиста, этот вирус значительно менее заразный и с намного меньшим уровнем смертности по сравнению с человеческой оспой — у людей около 10%.Болезнь уже зафиксировали в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.Оспа обезьян – это редкое заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.Источник инфекции — обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.Обычно оспа обезьяны проходит в легкой форме, и большинство заболевших людей выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.Первые симптомы заболевания: лихорадка, головная и мышечная боль, воспаление лимфатических узлов, истощение и озноб. Иногда может выступить сыпь, сменяющаяся струпьями.В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4 до 22%.Читайте также:Ранние симптомы оспы обезьян — подробности
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обезьяна, врач, доктор

Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян

09:00 22.05.2022
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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По оценке специалиста, уровень вероятности инфицирования обезьяньей оспой весьма низкий, но вероятность есть.
Заражение оспой обезьян возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал врача и телеведущего Александра Мясникова.

По оценке специалиста, уровень вероятности инфицирования обезьяньей оспой весьма низкий, но вероятен.
"От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время, на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов", — уточнил Мясников.
По словам специалиста, этот вирус значительно менее заразный и с намного меньшим уровнем смертности по сравнению с человеческой оспой — у людей около 10%.
"Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики", — заключил доктор.
Болезнь уже зафиксировали в нескольких странах, в том числе Британии,
Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.
Оспа обезьян – это редкое заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.
Источник инфекции — обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.
Обычно оспа обезьяны проходит в легкой форме, и большинство заболевших людей выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.
Первые симптомы заболевания: лихорадка, головная и мышечная боль, воспаление лимфатических узлов, истощение и озноб. Иногда может выступить сыпь, сменяющаяся струпьями.
В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4 до 22%.
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Ранние симптомы оспы обезьян — подробности
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