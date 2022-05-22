https://uz.sputniknews.ru/20220522/myasnikov-rasskazal-kak-mojno-zarazitsya-ospoy-obezyan-24712409.html

Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян

Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян

По оценке специалиста уровень вероятности инфицирования обезьяньей оспой весьма низкий, но вероятность есть.

2022-05-22T09:00+0500

2022-05-22T09:00+0500

2022-05-22T09:00+0500

это интересно

обезьяна

врач

доктор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1e/15709234_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_96e785695c573a52403c01feaa059a49.jpg

Заражение оспой обезьян возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал врача и телеведущего Александра Мясникова.По оценке специалиста, уровень вероятности инфицирования обезьяньей оспой весьма низкий, но вероятен.По словам специалиста, этот вирус значительно менее заразный и с намного меньшим уровнем смертности по сравнению с человеческой оспой — у людей около 10%.Болезнь уже зафиксировали в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.Оспа обезьян – это редкое заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.Источник инфекции — обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.Обычно оспа обезьяны проходит в легкой форме, и большинство заболевших людей выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.Первые симптомы заболевания: лихорадка, головная и мышечная боль, воспаление лимфатических узлов, истощение и озноб. Иногда может выступить сыпь, сменяющаяся струпьями.В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4 до 22%.Читайте также:Ранние симптомы оспы обезьян — подробности

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обезьяна, врач, доктор