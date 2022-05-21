https://uz.sputniknews.ru/20220521/rannie-simptomy-ospy-obezyan---podrobnosti-24708453.html

Ранние симптомы оспы обезьян - подробности

Ранние симптомы оспы обезьян - подробности

Заболевание выявлено уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.

2022-05-21T15:22+0500

2022-05-21T15:22+0500

2022-05-21T15:22+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Первыми симптомами оспы обезьян могут стать высыпания на теле, заявила медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агентства.Помимо этого, при обнаружении первых симптомов специалист советует незамедлительно звонить врачам. Она подчеркнула, что необходимо заранее оповестить медучреждение о посещении и до осмотра врачом не контактировать с другими людьми.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.Ранее в пятницу Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки заболевания.Читайте также:

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заболевания, обезьяна, великобритания, испания, бельгия, франция, швеция, италия, австралия, канада