https://uz.sputniknews.ru/20220522/novyy-poezd-zapustyat-iz-buxary-v-xivu-i-obratno-raspisanie-24727637.html
Новый поезд запустят из Бухары в Хиву и обратно: расписание
Новый поезд запустят из Бухары в Хиву и обратно: расписание
С какого числа начнет ходить поезд и как на него попасть, читайте в материале.
2022-05-22T17:32+0500
2022-05-22T17:32+0500
2022-05-22T17:32+0500
общество
поезд
бухара
хива
билет
расписание
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане с 4 июня начнет курсировать новый поезд №050/049. Состав будет следовать по маршруту Бухара – Хива – Бухара. Как отметили в АО "Узбекистон темир йуллари", отправиться из Бухары в Хиву можно средам, пятницам и воскресеньям в 12.14. В место назначения поезд прибудет в 18.33, сообщили в АО "Узбекистон темир йуллари". Из Хивы в Бухару состав будет курсировать по понедельникам, четвергам и субботам. Отправление с железнодорожного вокзала "Хива" в 08.10, прибытие на вокзал "Бухара" — в 14.36.Ранее в "Узбекистон темир йуллари" объявили о том, что железнодорожные билеты в Узбекистане теперь можно оплачивать картами "Мир".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
поезд, бухара, хива, билет, расписание
Новый поезд запустят из Бухары в Хиву и обратно: расписание
С какого числа начнет ходить поезд и как на него попасть, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане с 4 июня начнет курсировать новый поезд №050/049. Состав будет следовать по маршруту Бухара – Хива – Бухара.
Как отметили в АО "Узбекистон темир йуллари", отправиться из Бухары в Хиву можно средам, пятницам и воскресеньям в 12.14.
В место назначения поезд прибудет в 18.33, сообщили
в АО "Узбекистон темир йуллари".
Из Хивы в Бухару состав будет курсировать по понедельникам, четвергам и субботам. Отправление с железнодорожного вокзала "Хива" в 08.10, прибытие на вокзал "Бухара" — в 14.36.
Ранее в "Узбекистон темир йуллари" объявили
о том, что железнодорожные билеты в Узбекистане теперь можно оплачивать картами "Мир".