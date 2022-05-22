https://uz.sputniknews.ru/20220522/novyy-poezd-zapustyat-iz-buxary-v-xivu-i-obratno-raspisanie-24727637.html

Новый поезд запустят из Бухары в Хиву и обратно: расписание

Новый поезд запустят из Бухары в Хиву и обратно: расписание

С какого числа начнет ходить поезд и как на него попасть, читайте в материале.

2022-05-22T17:32+0500

2022-05-22T17:32+0500

2022-05-22T17:32+0500

общество

поезд

бухара

хива

билет

расписание

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане с 4 июня начнет курсировать новый поезд №050/049. Состав будет следовать по маршруту Бухара – Хива – Бухара. Как отметили в АО "Узбекистон темир йуллари", отправиться из Бухары в Хиву можно средам, пятницам и воскресеньям в 12.14. В место назначения поезд прибудет в 18.33, сообщили в АО "Узбекистон темир йуллари". Из Хивы в Бухару состав будет курсировать по понедельникам, четвергам и субботам. Отправление с железнодорожного вокзала "Хива" в 08.10, прибытие на вокзал "Бухара" — в 14.36.Ранее в "Узбекистон темир йуллари" объявили о том, что железнодорожные билеты в Узбекистане теперь можно оплачивать картами "Мир".Читайте также:

бухара

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