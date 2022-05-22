https://uz.sputniknews.ru/20220522/v-namangane-selevye-potoki-razmyli-most--video-24726957.html

В Намангане селевые потоки размыли мост — видео

В Намангане селевые потоки размыли мост — видео

Накануне на Хорезм и Навои также обрушилась непогода: сильный ветер сорвал крыши домов.

2022-05-22T16:57+0500

2022-05-22T16:57+0500

2022-05-22T16:57+0500

происшествия

наманган

мост

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Наманганской области селевые потоки деформировали мост. Это случилось в воскресенье в Янгикурганском районе, сообщили в МЧС. Никто из местных жителей не пострадал. Ситуацию держит на контроле областное МЧС.Ранее в МЧС опубликовали рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.Необходимо:Не следует оставлять машины под деревьями. Кроме того, важно не приближаться к поврежденным зданиям, обычным и рекламным столбам, а также не прятаться за деревьями.Читайте также:

наманган

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наманган, мост