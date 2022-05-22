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https://uz.sputniknews.ru/20220522/v-namangane-selevye-potoki-razmyli-most--video-24726957.html
В Намангане селевые потоки размыли мост — видео
В Намангане селевые потоки размыли мост — видео
Накануне на Хорезм и Навои также обрушилась непогода: сильный ветер сорвал крыши домов.
2022-05-22T16:57+0500
2022-05-22T16:57+0500
происшествия
наманган
мост
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Наманганской области селевые потоки деформировали мост. Это случилось в воскресенье в Янгикурганском районе, сообщили в МЧС. Никто из местных жителей не пострадал. Ситуацию держит на контроле областное МЧС.Ранее в МЧС опубликовали рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.Необходимо:Не следует оставлять машины под деревьями. Кроме того, важно не приближаться к поврежденным зданиям, обычным и рекламным столбам, а также не прятаться за деревьями.Читайте также:
наманган
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наманган, мост

В Намангане селевые потоки размыли мост — видео

16:57 22.05.2022
© Foto : PixabayКрупные капли дождя падают на асфальт
Крупные капли дождя падают на асфальт - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2022
© Foto : Pixabay
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Ситуацию держит на контроле областное МЧС.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Наманганской области селевые потоки деформировали мост.
Это случилось в воскресенье в Янгикурганском районе, сообщили в МЧС.
Никто из местных жителей не пострадал.
Ситуацию держит на контроле областное МЧС.
Ранее в МЧС опубликовали рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.
Необходимо:
герметично закрыть двери и окна, чердаки и другие системы циркуляции воздуха в жилых помещениях;
выключить электрические и газовые приборы;
защититься от сильного ветра в укрепленных постройках, подземных переходах и других местах укрытия.
Не следует оставлять машины под деревьями.
Кроме того, важно не приближаться к поврежденным зданиям, обычным и рекламным столбам, а также не прятаться за деревьями.
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