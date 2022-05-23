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Скачко: Зеленский оплачивает западное оружие зерном, обрекая людей на голод
Скачко: Зеленский оплачивает западное оружие зерном, обрекая людей на голод
Что из себя сегодня представляет экономика Украины? Для чего Зеленский вывозит из страны зерно? Ответил украинский журналист и политический эксперт Владимир Скачко.
2022-05-23T09:41+0500
2022-05-23T09:41+0500
2022-05-23T09:41+0500
видео
владимир зеленский
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Что из себя сегодня представляет экономика Украины? Для чего Зеленский вывозит из страны зерно? Почему Европе не нужна украинская промышленность? На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил украинский журналист и политический эксперт Владимир Скачко.Напомним: Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:Видео: насколько эффективно оружие НАТО на Украине? >>
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видео, владимир зеленский
Скачко: Зеленский оплачивает западное оружие зерном, обрекая людей на голод
Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план по экономической помощи Украины и необходимость и проведения реформ в этой стране.
Что из себя сегодня представляет экономика Украины? Для чего Зеленский вывозит из страны зерно? Почему Европе не нужна украинская промышленность?
На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил украинский журналист и политический эксперт Владимир Скачко.
Напомним: Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.