https://uz.sputniknews.ru/20220523/bobovye-orexi-i-semena-ne-zamochil--ne-esh-24753452.html

Бобовые, орехи и семена: не замочил – не ешь

Бобовые, орехи и семена: не замочил – не ешь

Стало известно, с какой целью опытные хозяйски замачивают эти виды продуктов.

2022-05-23T22:00+0500

2022-05-23T22:00+0500

2022-05-23T22:00+0500

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Непосредственно перед приготовлением и употреблением бобовые следует обязательно держать в воде, рассказала РИА Новости нутрициолог Анна Никольская.Неложная процедура поможет не только повысить усвояемость полезных веществ, но прежде всего - нейтрализовать фитиновую кислоту, или антинутриенты, которые содержится в их оболочке.Нутрициолог отметила, что при попадании в организм антинутриенты блокируют усвоение таких минералов, как железо, магний, кальций и цинк. Однако посредством замачивания фолиевую кислоту возможно устранить. Время процедуры миндаля, например, 6 – 8 часов, фасоли – от 12 до 24.При этом в воду следует добавить лимон либо яблочный уксус.Продукты лучше замачивать на ночь, чтобы утром они были готовы к использованию. Оставшуюся воду нужно слить, заключила врач.Читайте также:Диетологи рассказали, как готовить яйца с пользой для здоровья

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орехи, семена