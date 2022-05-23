https://uz.sputniknews.ru/20220523/bobovye-orexi-i-semena-ne-zamochil--ne-esh-24753452.html
Бобовые, орехи и семена: не замочил – не ешь
Бобовые, орехи и семена: не замочил – не ешь
Стало известно, с какой целью опытные хозяйски замачивают эти виды продуктов.
2022-05-23T22:00+0500
2022-05-23T22:00+0500
2022-05-23T22:00+0500
это интересно
орехи
семена
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Непосредственно перед приготовлением и употреблением бобовые следует обязательно держать в воде, рассказала РИА Новости нутрициолог Анна Никольская.Неложная процедура поможет не только повысить усвояемость полезных веществ, но прежде всего - нейтрализовать фитиновую кислоту, или антинутриенты, которые содержится в их оболочке.Нутрициолог отметила, что при попадании в организм антинутриенты блокируют усвоение таких минералов, как железо, магний, кальций и цинк. Однако посредством замачивания фолиевую кислоту возможно устранить. Время процедуры миндаля, например, 6 – 8 часов, фасоли – от 12 до 24.При этом в воду следует добавить лимон либо яблочный уксус.Продукты лучше замачивать на ночь, чтобы утром они были готовы к использованию. Оставшуюся воду нужно слить, заключила врач.Читайте также:Диетологи рассказали, как готовить яйца с пользой для здоровья
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
орехи, семена
Бобовые, орехи и семена: не замочил – не ешь
Стало известно, с какой целью опытные хозяйски замачивают эти виды продуктов.
Непосредственно перед приготовлением и употреблением бобовые следует обязательно держать в воде, рассказала РИА Новости
нутрициолог Анна Никольская.
Неложная процедура поможет не только повысить усвояемость полезных веществ, но прежде всего - нейтрализовать фитиновую кислоту, или антинутриенты, которые содержится в их оболочке.
Нутрициолог отметила, что при попадании в организм антинутриенты блокируют усвоение таких минералов, как железо, магний, кальций и цинк. Однако посредством замачивания фолиевую кислоту возможно устранить. Время процедуры миндаля, например, 6 – 8 часов, фасоли – от 12 до 24.
При этом в воду следует добавить лимон либо яблочный уксус.
Продукты лучше замачивать на ночь, чтобы утром они были готовы к использованию. Оставшуюся воду нужно слить, заключила врач.