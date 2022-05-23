https://uz.sputniknews.ru/20220523/buxara-poluchila-novyy-mirovoy-status-24733485.html
Бухара получила новый мировой статус
Бухара получила новый мировой статус
Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников.
2022-05-23T09:09+0500
2022-05-23T09:09+0500
2022-05-23T09:16+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Бухара получила статус Всемирного города ремесленников. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на хокимият города. Город Бухара – древнейший, со времен Великого шелкового пути, торговый, культурный и ремесленнический центр. Здесь и поныне процветают уникальные направления многовекового прикладного искусства. В их числе: ковроткачество, гончарное дело, чеканка, резьба по дереву, ювелирное и золотошвейное дело. Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников. Сегодня в древнем городе работают 800 ремесленников и пять тысяч учеников.В настоящее время здесь проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. В форуме мастеров участвуют 288 лучших ремесленников всех областей страны. Среди них: Также в ходе международного мероприятия свои искусства демонстрируют и зарубежные гости: 112 ремесленников из 58 стран планеты. Цель фестиваля – широко представить многогранность узбекского национального ремесленничества, пропаганда его уникальных видов. А также диалог культур, обмен опытом между мастерами.Читайте также: В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла — видео
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бухара, ремесленники, фестиваль, узбекистан
Бухара получила новый мировой статус
09:09 23.05.2022 (обновлено: 09:16 23.05.2022)
Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Бухара получила статус Всемирного города ремесленников. Об этом сообщает
ИА "Дунё" со ссылкой на хокимият города.
Город Бухара – древнейший, со времен Великого шелкового пути, торговый, культурный и ремесленнический центр. Здесь и поныне процветают уникальные направления многовекового прикладного искусства.
В их числе: ковроткачество, гончарное дело, чеканка, резьба по дереву, ювелирное и золотошвейное дело.
Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников.
Сегодня в древнем городе работают 800 ремесленников и пять тысяч учеников.
В настоящее время здесь проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.
В форуме мастеров участвуют 288 лучших ремесленников всех областей страны.
37 мастеров золотошвейного дела;
97 мастеров по различным направлениям ремесленничества.
Также в ходе международного мероприятия свои искусства демонстрируют и зарубежные гости: 112 ремесленников из 58 стран планеты. Цель фестиваля – широко представить многогранность узбекского национального ремесленничества, пропаганда его уникальных видов. А также диалог культур, обмен опытом между мастерами.