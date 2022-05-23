https://uz.sputniknews.ru/20220523/buxara-poluchila-novyy-mirovoy-status-24733485.html

Бухара получила новый мировой статус

Бухара получила новый мировой статус

Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников.

2022-05-23T09:09+0500

2022-05-23T09:09+0500

2022-05-23T09:16+0500

культура

бухара

ремесленники

фестиваль

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19393643_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b6d4ce8aea8b711142fe2dc615a79f40.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Бухара получила статус Всемирного города ремесленников. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на хокимият города. Город Бухара – древнейший, со времен Великого шелкового пути, торговый, культурный и ремесленнический центр. Здесь и поныне процветают уникальные направления многовекового прикладного искусства. В их числе: ковроткачество, гончарное дело, чеканка, резьба по дереву, ювелирное и золотошвейное дело. Почетный статус Бухаре присвоил Всемирный совет ремесленников. Сегодня в древнем городе работают 800 ремесленников и пять тысяч учеников.В настоящее время здесь проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. В форуме мастеров участвуют 288 лучших ремесленников всех областей страны. Среди них: Также в ходе международного мероприятия свои искусства демонстрируют и зарубежные гости: 112 ремесленников из 58 стран планеты. Цель фестиваля – широко представить многогранность узбекского национального ремесленничества, пропаганда его уникальных видов. А также диалог культур, обмен опытом между мастерами.Читайте также: В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла — видео

бухара

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бухара, ремесленники, фестиваль, узбекистан