https://uz.sputniknews.ru/20220523/delegatsiya-ssha-posetit-uzbekistan-i-esche-tri-strany-tsentralnoy-azii-24734404.html

Делегация США посетит Узбекистан и еще три страны Центральной Азии

Делегация США посетит Узбекистан и еще три страны Центральной Азии

Цель визита — "укрепление связей с регионом".

2022-05-23T10:22+0500

2022-05-23T10:22+0500

2022-05-23T10:22+0500

политика

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узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан посетит делегация США во главе с помощником госсекретаря. Цель визита — "укрепление связей с регионом", передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на госдепартамент.Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу (экс-посол США в Кыргызстане), старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники Минобороны и USAID прибудут в регион 23 мая.До 27 мая они будут встречаться с властями, представителями гражданского общества и деловых кругов. В повестке переговоров — поддержка "общих ценностей", местной культуры, прав женщин, экономическое взаимодействие, сотрудничество в сфере безопасности.Читайте также: Запад планирует "поджечь огонь": Центральная Азия — первая на очереди >>

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