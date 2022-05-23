https://uz.sputniknews.ru/20220523/festival-uzbekskogo-plova-proshel-vo-vladimire---video-24752707.html
Фестиваль узбекского плова прошел во Владимире - видео
Фестиваль узбекского плова прошел во Владимире - видео
На фестивале узбекской культуры во Владимире побывала делегация из Бухарской области.
2022-05-23T20:43+0500
2022-05-23T20:43+0500
2022-05-23T20:43+0500
общество
плов
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Фестиваль узбекской культуры "Плов – дело тонкое" прошел в Суздале. Организовала праздник узбекская диаспора, сообщает телеканал "Губерния-33".Гости фестиваля могли бесплатно угоститься узбекским пловом – в этот день раздали 50 килограммов национального блюда.Жители Владимира наслаждались не только пловом, но и яркой концертной программой, в которой приняли участие национальные творческие коллективы города и ансамбль узбекской музыки из Москвы.На празднике присутствовала и делегация из Бухарской области Узбекистана совместно с представителями Агентства по внешней трудовой миграции республики. Во Владимире делегация встретилась с областным руководством.Как сообщает телеканал, узбекская диаспора во Владимире – одна из самых больших в стране, здесь проживает около 10 тысяч узбекистанцев.Читайте также: Ташкент изучит спрос на рабочие места в Челябинске
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плов, фестиваль
Фестиваль узбекского плова прошел во Владимире - видео
На фестивале узбекской культуры во Владимире побывала делегация из Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik.
Фестиваль узбекской культуры "Плов – дело тонкое" прошел в Суздале. Организовала праздник узбекская диаспора, сообщает телеканал "Губерния-33
".
Гости фестиваля могли бесплатно угоститься узбекским пловом – в этот день раздали 50 килограммов национального блюда.
Жители Владимира наслаждались не только пловом, но и яркой концертной программой, в которой приняли участие национальные творческие коллективы города и ансамбль узбекской музыки из Москвы.
На празднике присутствовала и делегация из Бухарской области Узбекистана совместно с представителями Агентства по внешней трудовой миграции республики. Во Владимире делегация встретилась с областным руководством.
"Только что разговаривали обо всем. О мигрантах, о наших соотечественниках, как им работается, какие есть потребности", - рассказал член делегации Анвар Хамидов.
Как сообщает телеканал, узбекская диаспора во Владимире – одна из самых больших в стране, здесь проживает около 10 тысяч узбекистанцев.