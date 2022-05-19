https://uz.sputniknews.ru/20220519/tashkent-izuchit-spros-na-rabochie-mesta-v-chelyabinske-24676184.html

Ташкент изучит спрос на рабочие места в Челябинске

Ташкент изучит спрос на рабочие места в Челябинске

Власти узбекистанской столицы, в рамках визита в российский регион, уже получили информация о потенциальных трудовых вакансиях на ряде крупных промышленных предприятий области.

2022-05-19T20:52+0500

2022-05-19T20:52+0500

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общество

ташкент

челябинск

вакансии

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Власти Ташкента изучат спрос на рабочие вакансии на промышленных предприятиях Челябинской области для трудоустройства граждан Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского агентства по внешней трудовой миграции.По данным пресс-службы, первый заместитель хокима Ташкента Хотамбек Шакиров и министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева обсудили в Челябинске вопросы двустороннего сотрудничества.В ходе визита была получена информация о потенциальных трудовых вакансиях на ряде крупных промышленных предприятий области – "УралАЗ", "ЧТЗ-Уралтрак", "Механоремонтный комплекс", "Мечел-материалы", "Интерпак".Ранее первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов сообщал РИА Новости, что часть трудовых мигрантов в апреле-мае вернется из России в Узбекистан из-за снижения курса рубля, но узбекская сторона не заинтересована в остановке программ по организованному набору соотечественников на работу в РФ. По данным агентства, в январе-марте оргнабор граждан Узбекистана на работу в РФ снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 2,2 тысячи граждан. Между тем, по данным опроса, проводимого агентством, 59% опрошенных граждан Узбекистана, временно работающих на территории РФ, пока не планируют возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в РФ работали более 1 миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора - 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Читайте также:Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничествоТрудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и РоссииВ 10 регионах России откроются офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана

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