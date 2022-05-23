https://uz.sputniknews.ru/20220523/jozep-borrel-zayavil-ob-istoschenii-voennyx-zapasov-es-iz-za-ix-postavok-na-ukrainu-24730593.html
Жозеп Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за их поставок на Украину
Жозеп Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за их поставок на Украину
О причинах данного заявления со стороны Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, читайте в нашем материале.
2022-05-23T08:05+0500
2022-05-23T08:05+0500
2022-05-23T08:29+0500
политика
евросоюз
жозеп боррель
украина
оружие
кризис
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС исчерпаны в связи с их поставками на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.Дипломат уточнил, что среди причин, которые повлияли на уменьшение военных ресурсов ЕС, также значится сокращение оборонного бюджета, вызванное политикой жесткой экономии. Боррель утверждает, что уровень расходов на оборону членов ЕС начал понижаться с начала кризиса 2008 года, достигнув минимума в 2014 году, и что только сейчас вышел на докризисный уровень.Он отметил, что с 1999 по 2021 годы совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20% против 66% у США и 292% у России.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Нового пресс-секретаря Белого дома уже сочли профнепригодной
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евросоюз, жозеп боррель, украина, оружие, кризис
Жозеп Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за их поставок на Украину
08:05 23.05.2022 (обновлено: 08:29 23.05.2022)
О причинах данного заявления со стороны Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik.
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС исчерпаны в связи с их поставками на Украину. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Истощение (военных. — Прим. ред.) запасов в результате нашей военной помощи Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков (обороноспособности ЕС. — Прим. ред.)", — сообщил он.
Дипломат уточнил, что среди причин, которые повлияли на уменьшение военных ресурсов ЕС, также значится сокращение оборонного бюджета, вызванное политикой жесткой экономии. Боррель утверждает, что уровень расходов на оборону членов ЕС начал понижаться с начала кризиса 2008 года, достигнув минимума в 2014 году, и что только сейчас вышел на докризисный уровень.
Он отметил, что с 1999 по 2021 годы совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20% против 66% у США и 292% у России.
"Крайне важно, чтобы они (государства-члены ЕС. — Прим. ред.) не только больше тратили (на оборону. — Прим. ред.), но и вместе, чтобы предотвратить дальнейшую фрагментацию", — заключил Боррель.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.