https://uz.sputniknews.ru/20220519/novogo-press-sekretarya-belogo-doma-uje-sochli-profneprigodnoy--24655049.html

Нового пресс-секретаря Белого дома уже сочли профнепригодной

Нового пресс-секретаря Белого дома уже сочли профнепригодной

Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос журналистов относительно роста инфляции в стране.

2022-05-19T08:41+0500

2022-05-19T08:41+0500

2022-05-19T08:41+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции "повышением цен Путина". Об этом сообщает РИА Новости.Некоторые граждане в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.Еще один комментатор также отметил:Первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту прошел не очень гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике.Помимо этого, работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома перепутала заранее заготовленные тезисы и в итоге прочитала совсем не тот.А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было "мучительно смотреть".Это не первый случай, связанный с правительством США, когда журналисты не получают четкий и развернутый ответ относительно роста инфляции в стране.Ранее президент США Джо Байден также не смог внятно ответить американскому журналисту на эту тему.В ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, Байдену задали вопрос, считает ли он себя и администрацию ответственными за повышение цен.Затем глава Белого дома долго разъяснял причины, которые привели к инфляции и текущему экономическому положению в США.В итоге журналист опять повторил свой вопрос, однако и со второй попытки Джо Байден не дал на него однозначного ответа.Во время речи Байден в очередной раз связал рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине, президентом России, а также с пандемией COVID-19.Всё это он назвал основными причинами инфляции в стране.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов.В конце марта глава Белого дома заявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно один млн. баррелей в течение полугода. Отмечается, что на момент вступления Байдена в должность президента, бензин стоил около $2,5, а в начале 2022 года уже около $3,3.Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, и прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В марте телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому 53% американцев считают, что в конечном итоге Америке суждено потерять лидирующие позиции в мире.Относительно способностей Байдена ориентироваться и верно принимать решения в вопросах вокруг Украины только 12% респондентов выразили полное доверие к главе Белого дома.Также рейтинг президента Америки среди поколения Z рухнул до 39%, что стало серьезной проблемой для демократов.Читайте также:Молодежь США теряет доверие к БайденуВладимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ

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сша, белый дом, инфляция, журналисты