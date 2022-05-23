https://uz.sputniknews.ru/20220523/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-23-maya-24743124.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 мая

Представляем обзор событий, касающихся Украины, на 23 мая.

2022-05-23T15:41+0500

2022-05-23T15:41+0500

2022-05-23T15:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 23 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Обещания УкраиныУкраинские переговорщики пообещали найти и наказать виновных в убийствах пленных военнослужащих из России, но этого не случилось, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."Глумливо снимали на телефон, как добивают пленных, со связанными руками лежащих на дороге русских солдат. Как стреляют по коленям выходящим из автомобиля пленным солдатам со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты не делали", — заявил Мединский.Почему США помогают КиевуПо мнению Мединского, Штаты помогают Киеву, чтобы закабалить Украину финансовыми и политическими обязательствами и сделать из нее свою колонию."Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который никогда не учил историю и даже не смотрел ни одного исторического фильма. Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир совмещает приятное с полезным", — отметил Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.Он подчеркнул, что США преследуют две цели: как можно больше навредить России и подчинить себе Украину.Правительство Великобритании не понимает последствийБританцы не готовы к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, уверен глава консультативного органа при правительстве страны Ян Райт."Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", — цитирует Райта газета Independent.Издание сообщает, что из-за заблокированных черноморских портов с Украины нельзя вывезти 25 миллионов тонн зерна. Растительное масло уже привозится в ограниченном количестве, а быстро растущие цены на удобрения и корма для животных бьют по внутреннему производству."Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия всего этого", — отмтеил Райт.У ЕС заканчиваются военные запасыГлава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощены из-за помощи Киеву. По его словам, это свидетельствует о низкой обороноспособности Евросоюза.В вопросах атомной энергии ЕС зависит от России гораздо больше, чем в сфере поставок природного газа, отметил в беседе с каналом N-TV специалист берлинского Института техники и экономики Фолькер Квашнинг. По информации Европейского сообщества по атомной энергии, около 40% обогащенного урана, необходимого для работы своих АЭС, Европа покупает в России и Казахстане.Президента Турции считают двойным агентомНАТО должна "рискнуть конфликтом" с турецким лидером Эрдоганом из-за его нежелания одобрить вступление Швеции и Финляндии в организацию, заявил журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп. Анкара призывает снять ограничения на поставки вооружения, а также выдать Турции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана."НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась на требования Эрдогана… В последние годы он вел себя как двойной агент", — считает Попп.Он добавил, что Турция, являясь членом альянса, покупала вооружение у России и "угрожала войной" партнеру по НАТО Греции.В Европарламенте предлагают ввести санкции против СШАЕвросоюз обязан наложить санкции на Штаты и Саудовскую Аравию из-за конфликта в Йемене, считает депутат от Хорватии Мислав Колакушич. "Если бы мы на самом деле боролись за мир, нам следовало бы незамедлительно ввести санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам следовало бы запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна за последние десятилетия", — сказал Колакушич на одном из заседаний Европейского парламента.Он заявил, что антироссийские санкции - это "невероятная ложь" и "лицемерие". Колакушич добавил, что в основном от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы.По кому бьют санкцииСанкции Запада в отношении России заблокировали всю экономическую систему, это уже бьет по бедным странам и скоро еще ухудшит глобальную ситуацию, спровоцировав продовольственный кризис, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп."Мы только начали оценку ситуации, но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли... Возникает много сложностей, много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения", — заявил Диоп.По его словам, никакие санкции не решают проблемы, а только усугубляют ситуацию.Кадыров опубликовал клип о боевиках с "Азовстали"Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале видео, в котором он якобы "увозит" пленных боевиков с "Азовстали" на автобусе."А ведь я предупреждал", — так подписал клип Кадыров.Ролик представляет собой нарезку кадров с солдатами ВСУ и боевиками нацбатальона "Азов", которые заблокировали территорию завода, а позже сдались в плен, и материала с Кадыровым, управляющим автобусом МАЗ. Клип смонтирован так, как будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.Читайте также:Видео: российские саперы уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

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