https://uz.sputniknews.ru/20220523/predel-mechtaniy---ekaterina-guseva-o-rabote-s-rejisserom-kubaevym---video-24752415.html
"Предел мечтаний!" - Екатерина Гусева о работе с режиссером Кубаевым - видео
"Предел мечтаний!" - Екатерина Гусева о работе с режиссером Кубаевым - видео
Актриса исполнила роль в фильме "Аманат" Антона Сиверса и Рауфа Кубаева. Съемки кинокартины поддержало российское Министерство культуры
2022-05-23T19:53+0500
2022-05-23T19:53+0500
2022-05-23T19:53+0500
культура
кино
актриса
режиссер
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"Небо мне еще подарило встречу с Рауфом Кубаевым – это вообще предел мечтаний". Так актриса театра и кино Екатерина Гусева охарактеризовала работу с российским режиссером, который родился и вырос в Узбекистане.Артистка исполнила роль в историческом фильме "Аманат", премьера которой состоится 26 мая.Кинокартина "Аманат" рассказывает о судьбе Джамалуддина, сына имама Шамиля, и его любви к дочери генерала Лизе Олениной. Режиссерами фильма стали Антон Сиверс и Рауф Кубаев, создание ленты поддержали Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино (российский Федеральный фонд социальной и экономической поддержки кинематографии – Sputnik).Кроме Екатерины Гусевой, в фильме снялись Андрей Соколов, Даниил Страхов и Дмитрий Соломыкин.Основной идеей фильма стало становление многонациональной России, заявили создатели картины на пресс-показе в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам автора сценария Шамиля Джафарова, снимали "Аманат" целых четыре года – в производственный процесс вмешалась пандемия.Рауф Кубаев же считает, что любой режиссер с помощью своих фильмов показывает собственное мировоззрение. К слову, сам Кубаев родился в Бухаре в 1956 году, однако в 1989-м переехал в Москву, поступив во ВГИК и обрел славу именно как российский сценарист и режиссер. Особую известность ему принесли такие проекты, как "В Багдаде все спокойно", "Псевдоним "Албанец"", "С чего начинается Родина", "Ундина" и "Кармелита".Является родным братом актрисы Рано Кубаевой и дядей актрисы Равшаны Курковой.Ранее в интервью Sputnik Рауф Кубаев рассказывал, как Узбекистан повлиял на его творчество. "Пока были живы родители, я часто приезжал к ним. Работая над своим первым фильмом "Белый танец", провел 10 съемочных дней в Узбекистане. А фильм "На краю стою" снимали в Ташкенте", - рассказал он.Читайте также: Али Хамраеву – 85: эксклюзивное интервью режиссера — видео
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кино, актриса, режиссер
"Предел мечтаний!" - Екатерина Гусева о работе с режиссером Кубаевым - видео
Актриса исполнила роль в фильме "Аманат" Антона Сиверса и Рауфа Кубаева. Съемки кинокартины поддержало российское Министерство культуры.
"Небо мне еще подарило встречу с Рауфом Кубаевым – это вообще предел мечтаний". Так актриса театра и кино Екатерина Гусева охарактеризовала работу с российским режиссером, который родился и вырос в Узбекистане.
Артистка исполнила роль в историческом фильме "Аманат", премьера которой состоится 26 мая.
Кинокартина "Аманат" рассказывает о судьбе Джамалуддина, сына имама Шамиля, и его любви к дочери генерала Лизе Олениной. Режиссерами фильма стали Антон Сиверс и Рауф Кубаев, создание ленты поддержали Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино (российский Федеральный фонд социальной и экономической поддержки кинематографии – Sputnik).
Кроме Екатерины Гусевой, в фильме снялись Андрей Соколов, Даниил Страхов и Дмитрий Соломыкин.
Основной идеей фильма стало становление многонациональной России, заявили создатели картины на пресс-показе в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам автора сценария Шамиля Джафарова, снимали "Аманат" целых четыре года – в производственный процесс вмешалась пандемия.
"Эта общая историческая память о том, как спаивались народы России на примере жизненного пути героя", - рассказал он.
Рауф Кубаев же считает, что любой режиссер с помощью своих фильмов показывает собственное мировоззрение. К слову, сам Кубаев родился в Бухаре в 1956 году, однако в 1989-м переехал в Москву, поступив во ВГИК и обрел славу именно как российский сценарист и режиссер. Особую известность ему принесли такие проекты, как "В Багдаде все спокойно", "Псевдоним "Албанец"", "С чего начинается Родина", "Ундина" и "Кармелита".
Является родным братом актрисы Рано Кубаевой и дядей актрисы Равшаны Курковой.
Ранее в интервью Sputnik Рауф Кубаев рассказывал, как Узбекистан повлиял на его творчество. "Пока были живы родители, я часто приезжал к ним. Работая над своим первым фильмом "Белый танец", провел 10 съемочных дней в Узбекистане. А фильм "На краю стою" снимали в Ташкенте", - рассказал он.