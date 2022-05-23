Ростуризм собирается запустить чартеры в Узбекистан
© Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации РФ.
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Зарина Догузова заявила, что Узбекистан является самым развитым авианаправлением на всем постсоветском пространстве.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ростуризм начал работу над запуском новых чартерных программ и туристических маршрутов в Узбекистан.
Об этом стало известно после переговоров главы Ростуризма Зарины Догузовой с заместителем премьер-министра - министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым.
"На встрече с Азизом Абдухакимовым Зарина Догузова сообщила о заинтересованности России в запуске туристических чартеров между странами и совместной разработке трансграничных туристических маршрутов. Ростуризм уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с коллегами из Узбекистана", - отметили в пресс-службе ведомства.
Глава Ростуризма по итогам диалога с узбекским коллегой сообщила, что в 2022 году Россия и Узбекистан планируют превысить допандемийные показатели по турпотоку, который в 2019 году составил более 520 тыс. поездок.
По прогнозу Ростуризма, в текущем году взаимный турпоток должен увеличиться на 20-30% и достичь 700 тыс. человек. Популярность Узбекистана со стороны российских туристов значительно возросла - по итогам майских праздников: республика вошла в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян, сообщили в ведомстве.
Турпоток между странами в перспективе 3-5 лет может достичь уровня 2 млн поездок в год. Уже сейчас его росту способствует действующий безвизовый режим и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения между Россией и Узбекистаном, отметила Догузова.
"Сегодня Узбекистан, фактически, самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: по нашим оценкам, количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100. Это больше, чем, например, в Египет, или ОАЭ. Причем маршрутная сеть также широкая - рейсы осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов в Ташкент, Самарканд, Ташкент", - подчеркнула глава Ростуризма.
Стороны подписали план мероприятий по созданию условий для увеличения взаимного туристического потока. Документ предусматривает развитие двусторонних деловых контактов, улучшение транспортно-логистической сферы, создание новых туристических маршрутов и другие направления, добавили в ведомстве.
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