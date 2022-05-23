https://uz.sputniknews.ru/20220523/rosturizm-sobiraetsya-zapustit-chartery-v-uzbekistan-24746444.html

Ростуризм собирается запустить чартеры в Узбекистан

Ростуризм собирается запустить чартеры в Узбекистан

Догузова: Узбекистан - самое развитое авианаправление на постсоветском пространстве.

2022-05-23T18:10+0500

2022-05-23T18:10+0500

2022-05-23T18:10+0500

узбекистан

туризм

ростуризм

чартер

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ростуризм начал работу над запуском новых чартерных программ и туристических маршрутов в Узбекистан.Об этом стало известно после переговоров главы Ростуризма Зарины Догузовой с заместителем премьер-министра - министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым.Глава Ростуризма по итогам диалога с узбекским коллегой сообщила, что в 2022 году Россия и Узбекистан планируют превысить допандемийные показатели по турпотоку, который в 2019 году составил более 520 тыс. поездок. По прогнозу Ростуризма, в текущем году взаимный турпоток должен увеличиться на 20-30% и достичь 700 тыс. человек. Популярность Узбекистана со стороны российских туристов значительно возросла - по итогам майских праздников: республика вошла в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян, сообщили в ведомстве.Турпоток между странами в перспективе 3-5 лет может достичь уровня 2 млн поездок в год. Уже сейчас его росту способствует действующий безвизовый режим и снятие всех ограничений на осуществление прямого авиасообщения между Россией и Узбекистаном, отметила Догузова.Стороны подписали план мероприятий по созданию условий для увеличения взаимного туристического потока. Документ предусматривает развитие двусторонних деловых контактов, улучшение транспортно-логистической сферы, создание новых туристических маршрутов и другие направления, добавили в ведомстве.Читайте также:Число российских туристов в Узбекистане может вырасти в четыре раза

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узбекистан, ростуризм, чартер