https://uz.sputniknews.ru/20220523/chislo-rossiyskix-turistov-v-uzbekistane-mojet-vyrasti-v-chetyre-raza-24747452.html

Число российских туристов в Узбекистане может вырасти в четыре раза

Число российских туристов в Узбекистане может вырасти в четыре раза

Популярность республики со стороны российских туристов уже сейчас значительно выросла, отметили в Ростуризме.

2022-05-23T16:59+0500

2022-05-23T16:59+0500

2022-05-23T16:59+0500

общество

туристы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане в этом году до 700 тысяч человек — это на 30% выше показателей, которые были до пандемии. В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.Популярность Узбекистана со стороны российских туристов уже сейчас значительно выросла, отметили в ведомстве. Так, по итогам майских праздников республика вошла вошел в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха среди россиян. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, сегодня Узбекистан — фактически, самое развитое авианаправление на всем пространстве СНГ: число двусторонних рейсов в неделю доходит до 100. Россия при этом заинтересована в запуске туристических чартеров с республикой и совместной разработке трансграничных туристических маршрутов, подчеркнула Догузова.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:

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туристы, узбекистан