https://uz.sputniknews.ru/20220523/ryonxap-v-kndr-chislo-grajdan-s-simptomami-lixoradki-vyroslo-do-28-mln-24735966.html
Рёнхап: в КНДР число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млн
Рёнхап: в КНДР число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млн
Из-за появления коронавируса Северная Корея ввела в стране "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".
2022-05-23T10:44+0500
2022-05-23T10:44+0500
2022-05-23T10:50+0500
в мире
кндр
северная корея
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1384/29/13842955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a3ca5da33dd84612e756f1527adfe93.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. За прошедшие сутки В КНДР выявили более 167 тыс. человек с высокой температурой, также был зарегистрирован один умерший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.Ранее стало известно, что власти Северной Кореи из-за появления и распространения в стране коронавирусной инфекции ввели "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда". Так, по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Количество больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля, составило почти 2,81 млн человек. Из них 2,33 млн уже выздоровели, 480 тыс. в данное время проходят лечение. Точные данные о том, сколько именно пациентов с высокой температурой заражены COVID-19, не приводятся.По последним данным, умерло 68 человек, смертность — 0,002%. Минимум у одного из них выявили штамм коронавируса "омикрон" ВА.2, который так же известен, как "стелс-омикрон".Читайте также:Билл Гейтс заразился коронавирусом
кндр
северная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1384/29/13842955_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8c8c412ff22a84be1ad7db49cfd6969e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кндр, северная корея, коронавирус covid-19
Рёнхап: в КНДР число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млн
10:44 23.05.2022 (обновлено: 10:50 23.05.2022)
Из-за появления коронавируса Северная Корея ввела в стране "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
За прошедшие сутки В КНДР выявили более 167 тыс. человек с высокой температурой, также был зарегистрирован один умерший. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Рёнхап.
Ранее стало известно, что власти Северной Кореи из-за появления и распространения в стране коронавирусной инфекции ввели "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда". Так, по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Количество больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля, составило почти 2,81 млн человек. Из них 2,33 млн уже выздоровели, 480 тыс. в данное время проходят лечение. Точные данные о том, сколько именно пациентов с высокой температурой заражены COVID-19, не приводятся.
По последним данным, умерло 68 человек, смертность — 0,002%. Минимум у одного из них выявили штамм коронавируса "омикрон" ВА.2, который так же известен, как "стелс-омикрон".