https://uz.sputniknews.ru/20220523/ryonxap-v-kndr-chislo-grajdan-s-simptomami-lixoradki-vyroslo-do-28-mln-24735966.html

Рёнхап: в КНДР число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млн

Рёнхап: в КНДР число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млн

Из-за появления коронавируса Северная Корея ввела в стране "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".

2022-05-23T10:44+0500

2022-05-23T10:44+0500

2022-05-23T10:50+0500

в мире

кндр

северная корея

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. За прошедшие сутки В КНДР выявили более 167 тыс. человек с высокой температурой, также был зарегистрирован один умерший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.Ранее стало известно, что власти Северной Кореи из-за появления и распространения в стране коронавирусной инфекции ввели "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда". Так, по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Количество больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля, составило почти 2,81 млн человек. Из них 2,33 млн уже выздоровели, 480 тыс. в данное время проходят лечение. Точные данные о том, сколько именно пациентов с высокой температурой заражены COVID-19, не приводятся.По последним данным, умерло 68 человек, смертность — 0,002%. Минимум у одного из них выявили штамм коронавируса "омикрон" ВА.2, который так же известен, как "стелс-омикрон".Читайте также:Билл Гейтс заразился коронавирусом

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кндр, северная корея, коронавирус covid-19