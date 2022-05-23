https://uz.sputniknews.ru/20220523/spasibo-bratya-uzbeki---bloger-super-papa-serik-tleusov-posetil-uzbekistan-24750685.html

"Спасибо, братья-узбеки", - блогер "Супер Папа" Серик Тлеусов посетил Узбекистан

"Спасибо, братья-узбеки", - блогер "Супер Папа" Серик Тлеусов посетил Узбекистан

Популярный блогер из Казахстана посетил Ташкент вместе с семьей и встретился с DJ Piligrim.

2022-05-23T18:53+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Известный казахстанский блогер "Супер Папа" Серик Тлеусов побывал в Ташкенте вместе со своей семьей. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията в своем Telegram-канале.Блогер рассказал, что ему очень понравилось пребывание в столице. Он отметил, что Ташкент - солнечный город, где все сделано "для людей".Блогер вместе с семьей посетил Tashkent Opera Fest, парки, столичные базары и телебашню. Он пожелал Ташкенту дальнейшего развития.Также Тлеусов встретился с известным исполнителем DJ Piligrim. Они обменялись теплыми пожеланиями, а узбекистанский музыкант пообещал приехать с концертом в Алматы.Кроме этого, блогер вместе с женой и детьми посетил одну из главных достопримечательностей Ташкента - мечеть Минор, также известную как Белая мечеть, которая была открыта в 2014 году первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым.Помимо прочего, семья "Супер Папы" посетила летающий кинотеатр, где за 12 минут они смогли совершить виртуальный полет по всему Узбекистану.В последний день своей поездки Тлеусов с семьей полюбовались танцующими фонтанами столицы.Читайте также:

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