https://uz.sputniknews.ru/20220210/uzbekistan---klassnaya-strana---intervyu-blogera-lymarya-posle-istorii-s-dronom--22646093.html

"Узбекистан - классная страна!" - интервью блогера Лымаря после истории с дроном

"Узбекистан - классная страна!" - интервью блогера Лымаря после истории с дроном

Максим Лымарь, освобожденный из-под домашнего ареста 7 февраля, вернулся домой - и дал эксклюзивное интервью Sputnik о его впечатлениях от поездки в Узбекистан.

2022-02-10T11:50+0500

2022-02-10T11:50+0500

2022-02-10T11:50+0500

общество

блогер

узбекистан

дрон

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Российский блогер Максим Лымарь, ранее задержанный в аэропорту Бухары из-за незарегистрированного квадрокоптера и находившийся под домашним арестом, 9 февраля вернулся домой, в Новосибирск. По возвращению Лымарь побеседовал с корреспондентом Sputnik Узбекистан и в интервью впервые рассказал о своих впечатлениях от путешествия в страну. Несмотря на инцидент с дроном, Максим Лымарь считает, что поездка удалась, ведь "посмотреть в Узбекистане есть много чего". В эту поездку Максим Лымарь планировал посетить Ташкент, Самарканд и Бухару - и, к счастью, ему удалось увидеть все три города до задержания, говорит он. "Я снял все, что хотел, и даже больше. Конечно, есть ещё города, которые хотелось бы посетить, например: Фергана, Хива, Андижан", - делится Максим Лымарь, но уточняет: в ближайшее время он вряд ли вернётся в Узбекистан, потому что осадок от истории с дроном все-таки остался. При этом сама страна ему очень понравилась, подчеркивает блогер. Квадрокоптер, послуживший причиной задержания в аэропорту Бухары, пришлось оставить, уточняет Максим Лымарь. Новый дрон блогер планирует приобрести с помощью краудфандинга. Напомним, россиянина задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Лымарю могло грозить до трех лет лишения свободы, однако 7 февраля трэвел-блогер был освобожден. К делу подключились российские дипломаты. Как пояснил пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов, гражданина России не оштрафовали. По его словам, несмотря на вес аппарата, на нем предусмотрена установка фото- и видеооборудования. В связи с этим он должен был подлежать регистрации. Ранее то же самое пояснили в агентстве "Узавиация". Запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов был введен в Узбекистане с 1 января 2015 года. С мая 2016-го ввозить и использовать беспилотники в республике разрешили только при наличии специального разрешения правительства. С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников до трех лет лишения свободы.Читайте также:

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блогер, узбекистан, дрон