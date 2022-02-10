https://uz.sputniknews.ru/20220210/uzbekistan---klassnaya-strana---intervyu-blogera-lymarya-posle-istorii-s-dronom--22646093.html
"Узбекистан - классная страна!" - интервью блогера Лымаря после истории с дроном
"Узбекистан - классная страна!" - интервью блогера Лымаря после истории с дроном
Максим Лымарь, освобожденный из-под домашнего ареста 7 февраля, вернулся домой - и дал эксклюзивное интервью Sputnik о его впечатлениях от поездки в Узбекистан.
2022-02-10T11:50+0500
2022-02-10T11:50+0500
2022-02-10T11:50+0500
общество
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узбекистан
дрон
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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Российский блогер Максим Лымарь, ранее задержанный в аэропорту Бухары из-за незарегистрированного квадрокоптера и находившийся под домашним арестом, 9 февраля вернулся домой, в Новосибирск. По возвращению Лымарь побеседовал с корреспондентом Sputnik Узбекистан и в интервью впервые рассказал о своих впечатлениях от путешествия в страну. Несмотря на инцидент с дроном, Максим Лымарь считает, что поездка удалась, ведь "посмотреть в Узбекистане есть много чего". В эту поездку Максим Лымарь планировал посетить Ташкент, Самарканд и Бухару - и, к счастью, ему удалось увидеть все три города до задержания, говорит он. "Я снял все, что хотел, и даже больше. Конечно, есть ещё города, которые хотелось бы посетить, например: Фергана, Хива, Андижан", - делится Максим Лымарь, но уточняет: в ближайшее время он вряд ли вернётся в Узбекистан, потому что осадок от истории с дроном все-таки остался. При этом сама страна ему очень понравилась, подчеркивает блогер. Квадрокоптер, послуживший причиной задержания в аэропорту Бухары, пришлось оставить, уточняет Максим Лымарь. Новый дрон блогер планирует приобрести с помощью краудфандинга. Напомним, россиянина задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Лымарю могло грозить до трех лет лишения свободы, однако 7 февраля трэвел-блогер был освобожден. К делу подключились российские дипломаты. Как пояснил пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов, гражданина России не оштрафовали. По его словам, несмотря на вес аппарата, на нем предусмотрена установка фото- и видеооборудования. В связи с этим он должен был подлежать регистрации. Ранее то же самое пояснили в агентстве "Узавиация". Запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов был введен в Узбекистане с 1 января 2015 года. С мая 2016-го ввозить и использовать беспилотники в республике разрешили только при наличии специального разрешения правительства. С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников до трех лет лишения свободы.Читайте также:
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"Узбекистан - классная страна!" - интервью блогера Лымаря после истории с дроном
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Максим Лымарь, освобожденный из-под домашнего ареста 7 февраля, вернулся домой - и дал эксклюзивное интервью Sputnik о его впечатлениях от поездки в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Российский блогер Максим Лымарь, ранее задержанный в аэропорту Бухары из-за незарегистрированного квадрокоптера и находившийся под домашним арестом, 9 февраля вернулся домой, в Новосибирск. По возвращению Лымарь побеседовал с корреспондентом Sputnik Узбекистан и в интервью впервые рассказал о своих впечатлениях от путешествия в страну.
Несмотря на инцидент с дроном, Максим Лымарь считает, что поездка удалась, ведь "посмотреть в Узбекистане есть много чего".
"Заранее планов (съёмок - Sputnik) никаких не строил. Будет просто цикл из роликов моего путешествия по стране. Я гулял по городам и снимал то, что на мой взгляд показалось особенным и интересным", - рассказал он.
В эту поездку Максим Лымарь планировал посетить Ташкент, Самарканд и Бухару - и, к счастью, ему удалось увидеть все три города до задержания, говорит он.
"Я снял все, что хотел, и даже больше. Конечно, есть ещё города, которые хотелось бы посетить, например: Фергана, Хива, Андижан", - делится Максим Лымарь, но уточняет: в ближайшее время он вряд ли вернётся в Узбекистан, потому что осадок от истории с дроном все-таки остался.
При этом сама страна ему очень понравилась, подчеркивает блогер.
"Узбекистан - очень классная страна. И отдельно очень хочу поблагодарить жителей Узбекистана за колоссальную поддержку. Было очень неожиданно и приятно. Спасибо!" - так Максим Лымарь прокомментировал посты узбекистанцев в социальных сетях. Многие пользователи считали, что блогер совершил ошибку, не проверив правила ввоза беспилотников в страну, однако, по их мнению, при этом не сделал ничего плохого.
Квадрокоптер, послуживший причиной задержания в аэропорту Бухары, пришлось оставить, уточняет Максим Лымарь. Новый дрон блогер планирует приобрести с помощью краудфандинга.
Напомним, россиянина задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Лымарю могло грозить до трех лет лишения свободы, однако 7 февраля трэвел-блогер был освобожден. К делу подключились российские дипломаты.
Как пояснил пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов, гражданина России не оштрафовали.
"Ничего страшного не произошло. Узбекистан по-прежнему гостеприимная страна и открытая для туристов. Но прежде чем ехать, все-таки нужно хотя бы минимально ознакомиться с особенностями законодательства. Тем более, если вы занимаетесь журналистской и блогерской деятельностью", — пояснил Данилов.
По его словам, несмотря на вес аппарата, на нем предусмотрена установка фото- и видеооборудования. В связи с этим он должен был подлежать регистрации. Ранее то же самое пояснили в агентстве "Узавиация".
Запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов был введен в Узбекистане с 1 января 2015 года.
С мая 2016-го ввозить и использовать беспилотники в республике разрешили только при наличии специального разрешения правительства.
С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников до трех лет лишения свободы.