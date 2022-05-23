https://uz.sputniknews.ru/20220523/svyaschennika-na-ukraine-oblili-zelenkoy-vo-vremya-slujby-24750123.html

Священника на Украине облили зеленкой во время службы

Священника на Украине облили зеленкой во время службы

На Украине участились нападения на храмы со стороны националистов.

2022-05-23T18:31+0500

2022-05-23T18:31+0500

2022-05-23T18:31+0500

специальная военная операция россии в донбассе

священник

украина

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Националисты на Украине облили зелёнкой православного священника канонической Украинской церкви. Нападение произошло во время литургии во Львовской области, в городе Стрый.Об этом заявили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата со ссылкой на сообщение его дочери в соцсети.По словам дочери священника, зеленку в лицо настоятелю храма протоиерею Владимиру Мандзюку плеснули "так называемые националисты, которые захватывают наши храмы".В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 мая

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священник, украина