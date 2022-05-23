https://uz.sputniknews.ru/20220523/uzbekistanets-spas-cheloveka-i-stal-laureatom-vserossiyskoy-premii-24744364.html

Узбекистанец спас ребенка и стал лауреатом всероссийской премии

Узбекистанец спас ребенка и стал лауреатом всероссийской премии

Студент из Ташкента спас тонущего ребенка из горной реки.

2022-05-23T15:20+0500

2022-05-23T15:20+0500

2022-05-23T16:32+0500

общество

узбекистанец

премия

ташкент

студент

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Студент из Узбекистана Мирзаулугов Шахзод Бехзод оглы спас тонущего мальчика из горной реки и стал лауреатом всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".Так, молодой человек отдыхал летом в живописном районе Зеравшанского хребта. Шахзод сидел на берегу небольшого водоема с бурлящей водой в месте соединения озера и горного потока.Узбекистанец увидел, что вдалеке тонет мальчик, которому удалось вынырнуть на мгновение и прокричать: "На помощь!". После этого ребенок ушел с головой под воду.Шахзод, по его собственному признанию, сначала испугался и растерялся. Затем молодому человеку удалось взять себя в руки и начать действовать. Он разделся и поплыл к пострадавшему.К тому моменту, когда Шахзоду удалось добраться до утопающего, тот был совершенно деморализован – мальчик отчаянно ухватился за спасителя и вцепился в Шахзода так, что ногтями расцарапал его кожу до крови. Превозмогая боль, Шахзод сумел вместе с теряющим сознание мальчиком добраться до берега. Сам спаситель на тот момент тоже почувствовал влияние холодной воды – у него немели лодыжки и судорогами сводило стопы.Молодой человек уложил спасенного на землю и привел его в чувство. Впоследствии выяснилось, что у ребенка от долгого купания в ледяной воде при жаркой погоде начались судороги, из-за которых он и стал тонуть.По словам Шахзода, он рад, что все закончилось благополучно, теперь он учит и других навыкам спасения.Молодой человек будет награжден нагрудным знаком "Горячее сердце" - ромбовидной четырёхлучевой звездой, декорированной сиянием из центра, и удостоверением к нему.Напомним, всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.Инициатива проводится Фондом социально-культурных инициатив совместно с российскими министерствами. С 2020 года инициатива проходит с международным участием.Имена и мужественные истории всех лауреатов вносятся в ежегодную Почетную книгу "Горячее сердце".Ежегодно лауреаты инициативы награждаются на торжественной церемонии в Москве, а также на региональных церемониях, организованных по линии полномочных представителей президента России. Иностранным лауреатам награды вручаются в российских центрах науки и культуры за рубежом при поддержке Россотрудничества.Лауреатам Инициативы в возрасте до 16 лет Минпросвещения России предоставляет возможность принять участие в тематической смене "Горячие сердца" во Всероссийском детском центре "Орлёнок".Читайте также:

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узбекистанец, премия, ташкент, студент