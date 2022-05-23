https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-aeroportu-karshi-nachali-rekonstruktsiyu-24747123.html

В аэропорту Карши начали реконструкцию

В аэропорту Карши начали реконструкцию

Пропускная способность аэропорта будет удвоена.

2022-05-23T17:31+0500

2022-05-23T17:31+0500

2022-05-23T17:31+0500

общество

аэропорт

карши

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В международном аэропорту Карши начали масштабные строительно-ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана в своем Telegram-канале.На первом этапе планируют расширить зал прилета, а также увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 400 пассажиров в час. Количество регистрационных стоек для пассажиров увеличат с трех до десяти.В ходе реконструкции проводят ремонт второго этажа терминала. Он будет предназначен для вылета пассажиров. Помимо этого, в аэропорту для удобства пассажиров будут установлены современные багажные ленты, электронные весы для багажа и другие устройства и приспособления.Читайте также:

карши

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аэропорт, карши, реконструкция