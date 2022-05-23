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В Ангрене новый хоким
В Ангрене новый хоким
Главой администрации города стал бывший глава филиала "Худудгазтаминот".
2022-05-23T12:01+0500
2022-05-23T12:01+0500
политика
назначения
хоким
ангрен
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Новым хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Раимов, сообщает пресс-служба областного хокимията.По данным пресс-службы, Раимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе, окончил Ташкентский государственный технический ниверситет и Академию государственного управления.До назначения хокимом занимал пост директора филиала "Худудгазтаминот".Предыдущий хоким города, Нуритдин Абдурахимов, скончался в середине мая от болезни.Читайте также: В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам
ангрен
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назначения, хоким, ангрен, ташкентская область

В Ангрене новый хоким

12:01 23.05.2022
© Фото: Хокимият Ташкентской областиАлишер Райимов
Алишер Райимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
© Фото: Хокимият Ташкентской области
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Главой администрации города стал бывший глава филиала "Худудгазтаминот".
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Новым хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Раимов, сообщает пресс-служба областного хокимията.
По данным пресс-службы, Раимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе, окончил Ташкентский государственный технический ниверситет и Академию государственного управления.
До назначения хокимом занимал пост директора филиала "Худудгазтаминот".
Предыдущий хоким города, Нуритдин Абдурахимов, скончался в середине мая от болезни.
Читайте также: В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам
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