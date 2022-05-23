https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-angrene-novyy-xokim-24737990.html
В Ангрене новый хоким
В Ангрене новый хоким
Главой администрации города стал бывший глава филиала "Худудгазтаминот".
2022-05-23T12:01+0500
2022-05-23T12:01+0500
2022-05-23T12:01+0500
политика
назначения
хоким
ангрен
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24735388_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8166410835ef915bdb2b4dfcf5fafced.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Новым хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Раимов, сообщает пресс-служба областного хокимията.По данным пресс-службы, Раимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе, окончил Ташкентский государственный технический ниверситет и Академию государственного управления.До назначения хокимом занимал пост директора филиала "Худудгазтаминот".Предыдущий хоким города, Нуритдин Абдурахимов, скончался в середине мая от болезни.Читайте также: В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам
ангрен
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24735388_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_87f75b473a98f2323a5acbe93ede6368.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначения, хоким, ангрен, ташкентская область
В Ангрене новый хоким
Главой администрации города стал бывший глава филиала "Худудгазтаминот".
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik
. Новым хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Раимов, сообщает пресс-служба
областного хокимията.
По данным пресс-службы, Раимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе, окончил Ташкентский государственный технический ниверситет и Академию государственного управления.
До назначения хокимом занимал пост директора филиала "Худудгазтаминот".
Предыдущий хоким города, Нуритдин Абдурахимов, скончался в середине мая от болезни.