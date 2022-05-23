https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-angrene-novyy-xokim-24737990.html

В Ангрене новый хоким

В Ангрене новый хоким

Главой администрации города стал бывший глава филиала "Худудгазтаминот".

2022-05-23T12:01+0500

2022-05-23T12:01+0500

2022-05-23T12:01+0500

политика

назначения

хоким

ангрен

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Новым хокимом города Ангрена Ташкентской области назначен Алишер Абдумаликович Раимов, сообщает пресс-служба областного хокимията.По данным пресс-службы, Раимов родился в 1981 году в Бостанлыкском районе, окончил Ташкентский государственный технический ниверситет и Академию государственного управления.До назначения хокимом занимал пост директора филиала "Худудгазтаминот".Предыдущий хоким города, Нуритдин Абдурахимов, скончался в середине мая от болезни.Читайте также: В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам

ангрен

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назначения, хоким, ангрен, ташкентская область