https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-bostanlykskom-rayone-zakryli-gorbatyy-most-24747278.html

В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост

В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост

Мост, ведущий к оздоровительным лагерям и зонам отдыха, реконструируют перед наплывом отдыхающих во время туристического сезона.

2022-05-23T16:43+0500

2022-05-23T16:43+0500

2022-05-23T16:47+0500

общество

дорога

ремонт

мост

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ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области закрыли на реконструкцию мост на Сайлык-Акташском направлении, который в народе называют "горбатым". О причинах ремонтных работ на участке 4Р6В "Ташкент-Чирчик-Чимган" корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе хокимията региона."Восстановительные работы проводятся здесь в преддверии увеличения потока автомобилей перед началом летнего сезона школьных каникул, отпусков. Только детских оздоровительных лагерей на территории за мостом - более 20. Также здесь расположены популярные зоны отдыха", - отметил представитель администрации региона."Горбатый" мост закрыли с 23 мая, движение транспорта возобновят в 17:00 часов 11 июля. Путешественникам предложили объездной маршрут.Как мы сообщали ранее, в настоящее время в связи с ремонтом ограничено также движение по мосту "Карасув — Бука — Бекабад", расположенном в 7 км от города Нурафшан. Водителям советуют воспользоваться другим маршрутом.Читайте также: В Намангане селевые потоки размыли мост — видео

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дорога, ремонт, мост