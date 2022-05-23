https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-bostanlykskom-rayone-zakryli-gorbatyy-most-24747278.html
В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост
В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост
Мост, ведущий к оздоровительным лагерям и зонам отдыха, реконструируют перед наплывом отдыхающих во время туристического сезона.
2022-05-23T16:43+0500
2022-05-23T16:43+0500
2022-05-23T16:47+0500
общество
дорога
ремонт
мост
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ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области закрыли на реконструкцию мост на Сайлык-Акташском направлении, который в народе называют "горбатым". О причинах ремонтных работ на участке 4Р6В "Ташкент-Чирчик-Чимган" корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе хокимията региона."Восстановительные работы проводятся здесь в преддверии увеличения потока автомобилей перед началом летнего сезона школьных каникул, отпусков. Только детских оздоровительных лагерей на территории за мостом - более 20. Также здесь расположены популярные зоны отдыха", - отметил представитель администрации региона."Горбатый" мост закрыли с 23 мая, движение транспорта возобновят в 17:00 часов 11 июля. Путешественникам предложили объездной маршрут.Как мы сообщали ранее, в настоящее время в связи с ремонтом ограничено также движение по мосту "Карасув — Бука — Бекабад", расположенном в 7 км от города Нурафшан. Водителям советуют воспользоваться другим маршрутом.Читайте также: В Намангане селевые потоки размыли мост — видео
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дорога, ремонт, мост
В Бостанлыкском районе закрыли "горбатый" мост
16:43 23.05.2022 (обновлено: 16:47 23.05.2022)
Мост, ведущий к оздоровительным лагерям и зонам отдыха, реконструируют перед наплывом отдыхающих во время туристического сезона.
ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik
. В Бостанлыкском районе Ташкентской области закрыли на реконструкцию мост на Сайлык-Акташском направлении, который в народе называют "горбатым". О причинах ремонтных работ на участке 4Р6В "Ташкент-Чирчик-Чимган" корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе хокимията региона.
"Восстановительные работы проводятся здесь в преддверии увеличения потока автомобилей перед началом летнего сезона школьных каникул, отпусков. Только детских оздоровительных лагерей на территории за мостом - более 20. Также здесь расположены популярные зоны отдыха", - отметил представитель администрации региона.
"Горбатый" мост закрыли с 23 мая, движение транспорта возобновят в 17:00 часов 11 июля. Путешественникам предложили объездной маршрут.
Как мы сообщали ранее, в настоящее время в связи с ремонтом ограничено также движение по мосту "Карасув — Бука — Бекабад", расположенном в 7 км от города Нурафшан. Водителям советуют воспользоваться другим маршрутом.