Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-tashkente-startovalo-puteshestvie-v-doma-muzei---foto-24739058.html
В Ташкенте стартовало "Путешествие в дома-музеи" - фото
В Ташкенте стартовало "Путешествие в дома-музеи" - фото
В столице стартовала кампания по популяризации домов-музеев. Какие мастер-классы и экскурсии в рамках мероприятия подготовили организаторы - в материале Sputnik.
2022-05-23T13:20+0500
2022-05-23T13:20+0500
общество
ташкент
музей
дом-музей
фотовыставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24740512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85b3f3154161283f8b71964d21ef884d.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Государственном музее декоративно-прикладного искусства Узбекистана с 23 по 27 мая пройдет фотовыставка "Путешествие в дома-музеи". Мероприятие посвящено Международному дню музеев, который прошел 18 мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе учреждения.Церемония открытия фотовыставки "Путешествие в дома-музеи" стартовала 23 мая.Цели мероприятия - пропаганда действующих домов-музеев Ташкента, развитие внутреннего и внешнего туризма, а также организация новых туристических маршрутов. Организаторы "Путешествия" также запланировали проведение различных мастер-классов и экскурсий. Расписание экскурсионных мастер-классов на 24, 25, 26 мая с 15:00 до 17:00: Завершает культурное мероприятие "Ночь в музее", которая пройдет 27 мая до 22.00 часов. Как отметили в пресс-службе Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана, вход на фотовыставку бесплатный.Однако для просмотра экспозиций в других залах, а также для участия в экскурсионных поездках в именные дома-музеи и завершающем мероприятии "Ночь в музее" необходимо внести следующую плату:Читайте также: В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла — видео
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24740512_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_28e6e848ff61a5ac27ecc71ec88d1769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, музей, дом-музей, фотовыставка

В Ташкенте стартовало "Путешествие в дома-музеи" - фото

13:20 23.05.2022
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие выставки "Путешествие в дома-музеи"
Открытие выставки Путешествие в дома-музеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В столице стартовала кампания по популяризации домов-музеев. Какие мастер-классы и экскурсии в рамках мероприятия подготовили организаторы - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Государственном музее декоративно-прикладного искусства Узбекистана с 23 по 27 мая пройдет фотовыставка "Путешествие в дома-музеи". Мероприятие посвящено Международному дню музеев, который прошел 18 мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе учреждения.
Церемония открытия фотовыставки "Путешествие в дома-музеи" стартовала 23 мая.
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Открытие фотовыставки Путешествие в Дома-музеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана
Цели мероприятия - пропаганда действующих домов-музеев Ташкента, развитие внутреннего и внешнего туризма, а также организация новых туристических маршрутов.
Организаторы "Путешествия" также запланировали проведение различных мастер-классов и экскурсий.
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Открытие фотовыставки Путешествие в Дома-музеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана
Расписание экскурсионных мастер-классов на 24, 25, 26 мая с 15:00 до 17:00:
24 мая – в дома-музеи Ойбека, Юнуса Раджабий, Тамары Ханум и Сергея Бородина;
25 мая - в дома-музеи Абдуллы Каххора, Абдуллы Кадыри и Сергея Есенина;
26 мая - в дома-музеи Мухтара Ашрафи, Гафура Гуляма и Урала Тансыкбаева.
Завершает культурное мероприятие "Ночь в музее", которая пройдет 27 мая до 22.00 часов.
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Открытие фотовыставки Путешествие в Дома-музеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана
Как отметили в пресс-службе Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана, вход на фотовыставку бесплатный.
Однако для просмотра экспозиций в других залах, а также для участия в экскурсионных поездках в именные дома-музеи и завершающем мероприятии "Ночь в музее" необходимо внести следующую плату:
пенсионерам – 3 тыс. сумов;
студентам – 4 тыс. сумов;
детям до семи лет – 2 тыс. сумов;
остальным посетителям, включая иностранцев – 25 тыс. сумов.
Читайте также: В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла — видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0