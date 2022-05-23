https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-tashkente-startovalo-puteshestvie-v-doma-muzei---foto-24739058.html

В Ташкенте стартовало "Путешествие в дома-музеи" - фото

В Ташкенте стартовало "Путешествие в дома-музеи" - фото

В столице стартовала кампания по популяризации домов-музеев. Какие мастер-классы и экскурсии в рамках мероприятия подготовили организаторы - в материале Sputnik.

2022-05-23T13:20+0500

2022-05-23T13:20+0500

2022-05-23T13:20+0500

общество

ташкент

музей

дом-музей

фотовыставка

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Государственном музее декоративно-прикладного искусства Узбекистана с 23 по 27 мая пройдет фотовыставка "Путешествие в дома-музеи". Мероприятие посвящено Международному дню музеев, который прошел 18 мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе учреждения.Церемония открытия фотовыставки "Путешествие в дома-музеи" стартовала 23 мая.Цели мероприятия - пропаганда действующих домов-музеев Ташкента, развитие внутреннего и внешнего туризма, а также организация новых туристических маршрутов. Организаторы "Путешествия" также запланировали проведение различных мастер-классов и экскурсий. Расписание экскурсионных мастер-классов на 24, 25, 26 мая с 15:00 до 17:00: Завершает культурное мероприятие "Ночь в музее", которая пройдет 27 мая до 22.00 часов. Как отметили в пресс-службе Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана, вход на фотовыставку бесплатный.Однако для просмотра экспозиций в других залах, а также для участия в экскурсионных поездках в именные дома-музеи и завершающем мероприятии "Ночь в музее" необходимо внести следующую плату:Читайте также: В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла — видео

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ташкент, музей, дом-музей, фотовыставка