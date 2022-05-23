В Ташкенте стартовало "Путешествие в дома-музеи" - фото
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие выставки "Путешествие в дома-музеи"
В столице стартовала кампания по популяризации домов-музеев. Какие мастер-классы и экскурсии в рамках мероприятия подготовили организаторы - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Государственном музее декоративно-прикладного искусства Узбекистана с 23 по 27 мая пройдет фотовыставка "Путешествие в дома-музеи". Мероприятие посвящено Международному дню музеев, который прошел 18 мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе учреждения.
Церемония открытия фотовыставки "Путешествие в дома-музеи" стартовала 23 мая.
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Цели мероприятия - пропаганда действующих домов-музеев Ташкента, развитие внутреннего и внешнего туризма, а также организация новых туристических маршрутов.
Организаторы "Путешествия" также запланировали проведение различных мастер-классов и экскурсий.
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Расписание экскурсионных мастер-классов на 24, 25, 26 мая с 15:00 до 17:00:
24 мая – в дома-музеи Ойбека, Юнуса Раджабий, Тамары Ханум и Сергея Бородина;
25 мая - в дома-музеи Абдуллы Каххора, Абдуллы Кадыри и Сергея Есенина;
26 мая - в дома-музеи Мухтара Ашрафи, Гафура Гуляма и Урала Тансыкбаева.
Завершает культурное мероприятие "Ночь в музее", которая пройдет 27 мая до 22.00 часов.
© Пресс-служба Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Открытие фотовыставки "Путешествие в Дома-музеи"
Как отметили в пресс-службе Государственного музея декоративно-прикладного искусства Узбекистана, вход на фотовыставку бесплатный.
Однако для просмотра экспозиций в других залах, а также для участия в экскурсионных поездках в именные дома-музеи и завершающем мероприятии "Ночь в музее" необходимо внести следующую плату:
пенсионерам – 3 тыс. сумов;
студентам – 4 тыс. сумов;
детям до семи лет – 2 тыс. сумов;
остальным посетителям, включая иностранцев – 25 тыс. сумов.