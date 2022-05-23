https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-termeze-proxodyat-sorevnovaniya-po-kurashu-24753155.html
В Термезе проходят соревнования по курашу
В Термезе проходят соревнования по курашу
В нем принимают участие около 300 борцов.
2022-05-23T21:13+0500
2022-05-23T21:13+0500
2022-05-23T21:13+0500
спорт
кураш
термез
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Термезе сейчас проходит чемпионат Узбекистана по курашу среди юниоров 2007-2008 годов рождения, сообщает УзА.В нем принимают участие около 300 борцов. Юноши состязаются в 11 весовых категориях, а девушки – в девяти.На церемонии открытия чемпионата страны выступили заместитель хокима Сурхандарьинской области И.Сапаров, заместитель председателя Федерации кураша Узбекистана У.Умаров, генеральный секретарь федерации А.Эшанкулов и другие, которые пожелали юным борцам удачи.На данный момент определены победители и призеры в шести весовых категориях среди юношей и пяти весовых категориях среди девушек.Так, победителями в своих весовых категориях стали Джасур Меликузиев из Ферганской области, Темур Рахимов из Хорезмской области, Элдор Шарипов из Самаркандской области, Динара Хасанова из Джизакской области, Кундуз Бектурсунова из Каракалпакстана, Дилнура Ботирова из Бухарской области и Махфира Рузибаева из Хорезмской области.В настоящее время чемпионат Узбекистана по курашу продолжается.Читайте также:В Наманганской области установят уличные тренажеры
термез
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кураш, термез
В Термезе проходят соревнования по курашу
На данный момент определены победители и призеры в шести весовых категориях среди юношей и пяти весовых категориях среди девушек.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
В Термезе сейчас проходит чемпионат Узбекистана по курашу среди юниоров 2007-2008 годов рождения, сообщает УзА
.
В нем принимают участие около 300 борцов. Юноши состязаются в 11 весовых категориях, а девушки – в девяти.
На церемонии открытия чемпионата страны выступили заместитель хокима Сурхандарьинской области И.Сапаров, заместитель председателя Федерации кураша Узбекистана У.Умаров, генеральный секретарь федерации А.Эшанкулов и другие, которые пожелали юным борцам удачи.
На данный момент определены победители и призеры в шести весовых категориях среди юношей и пяти весовых категориях среди девушек.
Так, победителями в своих весовых категориях стали Джасур Меликузиев из Ферганской области, Темур Рахимов из Хорезмской области, Элдор Шарипов из Самаркандской области, Динара Хасанова из Джизакской области, Кундуз Бектурсунова из Каракалпакстана, Дилнура Ботирова из Бухарской области и Махфира Рузибаева из Хорезмской области.
В настоящее время чемпионат Узбекистана по курашу продолжается.