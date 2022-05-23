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В Узбекистане обезьяньей оспы нет – Минздрав
В Узбекистане обезьяньей оспы нет – Минздрав
Замначальника эпидемиологической службы при Министерстве здравоохранения рассказал о новом заболевании и его профилактике.
2022-05-23T12:41+0500
2022-05-23T12:41+0500
2022-05-23T12:42+0500
общество
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Узбекистане нет ни одного случая заражения обезьяньей оспой. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Санитарно-эпидемиологической службы Нурмат Атабеков, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По его словам, впервые заражение человека обезьяньей оспой замечено еще 52 года назад в Конго, а затем – в Центральной и Западной Африке.Нынешняя вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. К данному моменту зараженные есть в 14 странах, а число зараженных приближается к 90.Тем не менее, ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.Читайте также: В Узбекистане создали комиссию по конституционным реформам
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минздрав узбекистана
В Узбекистане обезьяньей оспы нет – Минздрав
12:41 23.05.2022 (обновлено: 12:42 23.05.2022)
Замначальника эпидемиологической службы при Министерстве здравоохранения рассказал о новом заболевании и его профилактике.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Узбекистане нет ни одного случая заражения обезьяньей оспой. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Санитарно-эпидемиологической службы Нурмат Атабеков, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"До настоящего времени в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного случая обезьяньей оспы Сейчас на основании рекомендаций ВОЗ мы принимаем необходимые меры для предотвращения проникновения этой инфекции в нашу страну", - уточнил Атабеков.
По его словам, впервые заражение человека обезьяньей оспой замечено еще 52 года назад в Конго, а затем – в Центральной и Западной Африке.
Нынешняя вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. К данному моменту зараженные есть в 14 странах, а число зараженных приближается к 90.
"Согласно анализу, заболевание обычно протекает в легкой форме, и большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель", - уточнил Атабеков.
Тем не менее, ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.