https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-uzbekistane-vyros-eksport---infografika-24747849.html

В Узбекистане вырос экспорт - инфографика

В Узбекистане вырос экспорт - инфографика

О том, что экспортирует Узбекистан больше всего, смотрите в нашей инфографике.

2022-05-23T20:13+0500

2022-05-23T20:13+0500

2022-05-23T20:13+0500

инфографика

экспорт

узбекистан

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О стремительном росте экспорта свидетельствует статистика: за январь-апрель текущего года поставки Узбекистана за рубеж выросли на 102% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Общая сумма экспорта за последние четыре месяца составила 7,1 млрд. долларов.Узбекистан экспортирует промышленную продукцию, продукты питания, животных, химическую продукцию, минеральное топливо, смазочные материалы, машины и оборудование и многое другое.Основными странами-покупателями являются Китай, Россия, Турция, Казахстан.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:Топ-5 продавцов легковых авто в Узбекистан: на каком месте Россия

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экспорт, узбекистан, инфографика