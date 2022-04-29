https://uz.sputniknews.ru/20220429/top-10-prodavtsov-legkovyx-avto-v-uzbekistan-na-kakom-meste-rossiya-24278965.html

Топ-5 продавцов легковых авто в Узбекистан: на каком месте Россия

Топ-5 продавцов легковых авто в Узбекистан: на каком месте Россия

За три месяца в страну ввезли легковые автомобили из 21 зарубежных стран.

2022-04-29T12:42+0500

2022-04-29T12:42+0500

2022-04-29T12:45+0500

общество

автомобили

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. С начала 2022 году в Узбекистан импортировали легковые авто из 21 страны на общую сумму $124,5 млн — это на 4 873 автомобиля больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.То есть, поставки увеличили в шесть раз, сообщили в Государственном комитете по статистике. В топ-5 вошли: Также с начала года в Узбекистан импортировали 228 электромобилей. Между тем в Узбекистане уже разработали меры по развитию автомобильной промышленности. Власти намерены вывести страну на международный уровень.За последние четыре года производство авто в Узбекистане выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза. Однако это не помогло избавиться от длинных очередей за отечественными машинами.Президент поручил избавиться от очередей уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. авто, а к концу года — 275 тыс.Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость авто не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию UzAuto Motors с 85% до 50%.Что сделано за последние годы в отрасли и куда движется автопром Узбекистана — читайте в инфографике Sputnik.Читайте также:

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автомобили, узбекистан