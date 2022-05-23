https://uz.sputniknews.ru/20220523/vinner-postavila-usmanovu-uslovie-pri-razvode-24744115.html
Виннер прокомментировала развод с Усмановым
Виннер прокомментировала развод с Усмановым
Известие о расставании четы Усмановых получило новое развитие.
2022-05-23T14:47+0500
2022-05-23T14:47+0500
2022-05-23T17:43+0500
россия
алишер усманов
развод
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ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова прокомментировала РИА Новости информацию о своем разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.Напомним, о предстоящем разводе четы Усмановых стало известно 19 мая. Предварительная беседа уже состоялась в судебном участке района Крылатское в Москве. Суд рассмотрит дело о разводе 7 июня.Читайте также: Алишер Усманов разводится с Ириной Винер
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алишер усманов, развод
Виннер прокомментировала развод с Усмановым
14:47 23.05.2022 (обновлено: 17:43 23.05.2022)
Известие о расставании четы Усмановых получило новое развитие.
ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова прокомментировала РИА Новости информацию о своем разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.
"Пока было первое слушание, дальше будет видно… Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев", - заявила Виннер.
Напомним, о предстоящем разводе четы Усмановых стало известно 19 мая. Предварительная беседа уже состоялась в судебном участке района Крылатское в Москве. Суд рассмотрит дело о разводе 7 июня.