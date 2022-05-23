Хоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото
07:45 23.05.2022 (обновлено: 08:31 23.05.2022)
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочая группа столичного хокимията ознакомилась с социальными объектами, оказала практическую помощь населению и посетила концерт.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Рабочая группа столичного хокомията во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым посетила город Нукус в Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе рабочего визита главу столицы ознакомили с социальными объектами, в частности с ходом строительства нового парка "Дружба".
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Также Артыкходжаев побывал в библиотеке, которую возвели возле Дворца творчества молодежи в Нукусе.
Отмечается, что объект создан по предложению молодежи Нукуса, когда во время предыдущего визита хокима Ташкента молодые люди попросили построить для них новую библиотеку. На сегодняшний день ее двери открыты для читателей.
Новая библиотека в Нукусе
Новая библиотека в Нукусе
Помимо этого, Джахонгир Артикходжаев ознакомился с проектами, которые будут реализованы в Нукусе.
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
В частности, проанализировано 80 проектов и разработан план строительства:
38 современных МСГ;
трех школ;
box street и 8 work out площадок.
Также рабочая группа во главе с хокимом Ташкента изучила ситуацию в махаллях, условия 16-й общеобразовательной школы, расположенной в МСГ "Кызыл кум" и оказала практическую помощь населению, обратившемуся с различными вопросами.
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Затем делегация из Ташкента посетила праздничный концерт, который организовал столичный хокимият для молодежи под девизом "Нукус 5 ташаббус харакати-2022".
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
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