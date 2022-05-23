Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220523/xokim-tashkenta-s-rabochim-vizitom-posetil-nukus---foto-24730990.html
Хоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото
Хоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото
Рабочая группа столичного хокимията ознакомилась с социальными объектами, оказала практическую помощь населению и посетила концерт.
2022-05-23T07:45+0500
2022-05-23T08:31+0500
общество
ташкент
нукус
хокимият ташкента
джахонгир артыкходжаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24731315_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f554731acf22654f9e1514bcec4a09c9.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Рабочая группа столичного хокомията во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым посетила город Нукус в Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе рабочего визита главу столицы ознакомили с социальными объектами, в частности с ходом строительства нового парка "Дружба".Также Артыкходжаев побывал в библиотеке, которую возвели возле Дворца творчества молодежи в Нукусе.Отмечается, что объект создан по предложению молодежи Нукуса, когда во время предыдущего визита хокима Ташкента молодые люди попросили построить для них новую библиотеку. На сегодняшний день ее двери открыты для читателей.Помимо этого, Джахонгир Артикходжаев ознакомился с проектами, которые будут реализованы в Нукусе.В частности, проанализировано 80 проектов и разработан план строительства:Также рабочая группа во главе с хокимом Ташкента изучила ситуацию в махаллях, условия 16-й общеобразовательной школы, расположенной в МСГ "Кызыл кум" и оказала практическую помощь населению, обратившемуся с различными вопросами.Затем делегация из Ташкента посетила праздничный концерт, который организовал столичный хокимият для молодежи под девизом "Нукус 5 ташаббус харакати-2022".Читайте также: Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок
ташкент
нукус
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24731315_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f2e7e58b5237f5b171e958cf6c8663a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, нукус, хокимият ташкента, джахонгир артыкходжаев

Хоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото

07:45 23.05.2022 (обновлено: 08:31 23.05.2022)
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Рабочая группа столичного хокимията ознакомилась с социальными объектами, оказала практическую помощь населению и посетила концерт.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Рабочая группа столичного хокомията во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым посетила город Нукус в Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе рабочего визита главу столицы ознакомили с социальными объектами, в частности с ходом строительства нового парка "Дружба".
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Также Артыкходжаев побывал в библиотеке, которую возвели возле Дворца творчества молодежи в Нукусе.
Отмечается, что объект создан по предложению молодежи Нукуса, когда во время предыдущего визита хокима Ташкента молодые люди попросили построить для них новую библиотеку. На сегодняшний день ее двери открыты для читателей.
Новая библиотека в Нукусе
Новая библиотека в Нукусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Новая библиотека в Нукусе
Помимо этого, Джахонгир Артикходжаев ознакомился с проектами, которые будут реализованы в Нукусе.
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
В частности, проанализировано 80 проектов и разработан план строительства:
38 современных МСГ;
трех школ;
box street и 8 work out площадок.
Также рабочая группа во главе с хокимом Ташкента изучила ситуацию в махаллях, условия 16-й общеобразовательной школы, расположенной в МСГ "Кызыл кум" и оказала практическую помощь населению, обратившемуся с различными вопросами.
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Затем делегация из Ташкента посетила праздничный концерт, который организовал столичный хокимият для молодежи под девизом "Нукус 5 ташаббус харакати-2022".
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
Рабочий визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Нукус
Читайте также:
Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0