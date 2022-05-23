https://uz.sputniknews.ru/20220523/xokim-tashkenta-s-rabochim-vizitom-posetil-nukus---foto-24730990.html

Хоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото

Хоким Ташкента с рабочим визитом посетил Нукус — фото

Рабочая группа столичного хокимията ознакомилась с социальными объектами, оказала практическую помощь населению и посетила концерт.

2022-05-23T07:45+0500

2022-05-23T07:45+0500

2022-05-23T08:31+0500

общество

ташкент

нукус

хокимият ташкента

джахонгир артыкходжаев

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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Рабочая группа столичного хокомията во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым посетила город Нукус в Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе рабочего визита главу столицы ознакомили с социальными объектами, в частности с ходом строительства нового парка "Дружба".Также Артыкходжаев побывал в библиотеке, которую возвели возле Дворца творчества молодежи в Нукусе.Отмечается, что объект создан по предложению молодежи Нукуса, когда во время предыдущего визита хокима Ташкента молодые люди попросили построить для них новую библиотеку. На сегодняшний день ее двери открыты для читателей.Помимо этого, Джахонгир Артикходжаев ознакомился с проектами, которые будут реализованы в Нукусе.В частности, проанализировано 80 проектов и разработан план строительства:Также рабочая группа во главе с хокимом Ташкента изучила ситуацию в махаллях, условия 16-й общеобразовательной школы, расположенной в МСГ "Кызыл кум" и оказала практическую помощь населению, обратившемуся с различными вопросами.Затем делегация из Ташкента посетила праздничный концерт, который организовал столичный хокимият для молодежи под девизом "Нукус 5 ташаббус харакати-2022".Читайте также: Артыкходжаев предложил создать полигон для дрифта и автогонок

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ташкент, нукус, хокимият ташкента, джахонгир артыкходжаев