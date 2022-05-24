https://uz.sputniknews.ru/20220524/byvshego-prezidenta-moldovy-dodona-podozrevayut-v-predatelstve-rodiny-24763140.html

Бывшего президента Молдовы Додона подозревают в предательстве родины

Бывшего президента Молдовы Додона подозревают в предательстве родины

Игорь Додон был президентом Молдовы с декабря 2016 по декабрь 2020 года.

2022-05-24T12:58+0500

2022-05-24T12:58+0500

2022-05-24T12:58+0500

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молдова

игорь додон

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Экс-президент Молдовы Игорь Додон проходит подозреваемым по статьей 337 (предательство родины) и еще по некоторым уголовным статьям. Об этом заявила глава пресс-службы генпрокуратуры республики Марианна Керпек, передает РИА Новости.Во вторник выяснилось, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдовы проводят обыски у бывшего президента."Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдовы", — отметила Керпек.Игорь Додон был президентом Молдовы с декабря 2016 по декабрь 2020 года.В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ выложил в Интернет видеоролик встречи Додона с одним из самых богатых бизнесменов Молдовы и главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым, которая состоялась в июне 2019 года. На кадрах видно, как Плахотнюк передал Додону пакет, по словам Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура заявила, что не обнаружила состава преступления и не стала возбуждать уголовное дело в отношении президента. Это решение одобрил суд Кишинева, однако Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Бизнесмена Плахотнюка в Молдове обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после зафиксированной на видео встречи с Додоном, он незаконно уехал из страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдовы призывает экстрадировать его.В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Помимо этого, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.Читайте также:Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политики

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молдова, игорь додон