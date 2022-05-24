https://uz.sputniknews.ru/20220524/kakoe-maslo---samoe-bezopasnoe-dlya-jarki-pischi-24754868.html
Какое масло самое "безопасное" для жарки пищи
Какое масло самое "безопасное" для жарки пищи
Масло становится токсичным, когда начинает дымиться на сковородке.
2022-05-24T07:30+0500
2022-05-24T07:30+0500
2022-05-24T08:40+0500
это интересно
растительное масло
подсолнечное масло
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При нагревании некоторых видов масла активно образуются свободные радикалы. О том, как избежать печальных последствий, сообщает РИА Новости."Масло становится токсичным, когда начинает дымиться на сковородке. Свободные радикалы, которые образуются в такой момент, представляют серьезную угрозу для здоровья человека", — рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.Опасные частицы поддерживают воспалительные процессы, приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям в организме.Поэтому для жарки следует выбирать те виды масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот: не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот, советует специалист.Врач рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения.Читайте также:Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
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растительное масло, подсолнечное масло
Какое масло самое "безопасное" для жарки пищи
07:30 24.05.2022 (обновлено: 08:40 24.05.2022)
Масло становится токсичным, когда начинает дымиться на сковородке.
При нагревании некоторых видов масла активно образуются свободные радикалы. О том, как избежать печальных последствий, сообщает РИА Новости
.
"Масло становится токсичным, когда начинает дымиться на сковородке. Свободные радикалы, которые образуются в такой момент, представляют серьезную угрозу для здоровья человека", — рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
Опасные частицы поддерживают воспалительные процессы, приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям в организме.
Поэтому для жарки следует выбирать те виды масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот: не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот, советует специалист.
Врач рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения.