https://uz.sputniknews.ru/20220524/mezentsev-splochennost-belarusi-i-rossii---ne-otvet-na-sanktsii-24776560.html

Мезенцев: сплоченность Беларуси и России - не ответ на санкции

Мезенцев: сплоченность Беларуси и России - не ответ на санкции

Реакцией на санкционное давление стали программы по импортозамещению и новые производственные цепочки, отметил госсекретарь Союзного государства.

2022-05-24T17:37+0500

2022-05-24T17:37+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Сплоченность Беларуси и России - не реакция на западные санкции, а выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности", сообщает РИА Новости.Дмитрий Мезенцев также отметил, что ответом на давление западных стран стали новые программы по импортозамещению, формирование новых производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.Читайте также: Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса

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