https://uz.sputniknews.ru/20220524/mezentsev-splochennost-belarusi-i-rossii---ne-otvet-na-sanktsii-24776560.html
Мезенцев: сплоченность Беларуси и России - не ответ на санкции
Мезенцев: сплоченность Беларуси и России - не ответ на санкции
Реакцией на санкционное давление стали программы по импортозамещению и новые производственные цепочки, отметил госсекретарь Союзного государства.
2022-05-24T17:37+0500
2022-05-24T17:37+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Сплоченность Беларуси и России - не реакция на западные санкции, а выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности", сообщает РИА Новости.Дмитрий Мезенцев также отметил, что ответом на давление западных стран стали новые программы по импортозамещению, формирование новых производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.Читайте также: Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса
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форум, беларусь, санкции
Мезенцев: сплоченность Беларуси и России - не ответ на санкции
17:37 24.05.2022 (обновлено: 17:41 24.05.2022)
Реакцией на санкционное давление стали программы по импортозамещению и новые производственные цепочки, отметил госсекретарь Союзного государства.
ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik.
Сплоченность Беларуси и России - не реакция на западные санкции, а выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности", сообщает РИА Новости
.
"Мы говорим о сплоченности Белоруссии и России не как ответ на неправильные, необоснованные, несправедливые санкции, которые по отношению к нашим странам применяются Западом. Мы говорим о сплочённости, о желании взаимодействовать, расширять масштаб этого взаимодействия, формировать модель будущего с Беларусью, как выбор народов, как линия и модель, определенная президентами наших стран", - сказал Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности".
Дмитрий Мезенцев также отметил, что ответом на давление западных стран стали новые программы по импортозамещению, формирование новых производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня".
Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.