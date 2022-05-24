https://uz.sputniknews.ru/20220524/fadeev-deklaratsiya-prav-cheloveka-ne-zaschitila-jiteley-donbassa-24770150.html
Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса
Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает международную декларацию неработающим документом
2022-05-24T14:10+0500
2022-05-24T14:10+0500
2022-05-24T14:10+0500
россия
форум
миа "россия сегодня"
донбасс
права человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24769520_0:50:2999:1736_1920x0_80_0_0_7827b03476712af656c2c4bb4cf7c545.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает всеобщую декларацию прав и свобод человека неработающим документом, который не смог защитить права жителей Донбасса.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы в Москве. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.Читайте также: В России появится новая концепция внешней политики - Захарова
россия
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24769520_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b081c88f5bc61917df5cf44672e32f2e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
форум, миа "россия сегодня", донбасс, права человека
Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает международную декларацию неработающим документом.
ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает всеобщую декларацию прав и свобод человека неработающим документом, который не смог защитить права жителей Донбасса.
"Права человека. Если бы институты прав человека работали, они защитили бы права жителей Донбасса. Права жителей Донбасса словом защитить не удалось, их пришлось защищать оружием. Это очень ясная и понятная оценка того, как работают сегодняшние институты защиты прав и свобод человека. Почему они не работают? Есть всеобщая декларация прав человека…. она в огромной степени не работает, это неработающий документ. Концепция прав человека и институты защиты прав и свобод - все вообще используются как оружие, и многочисленные примеры все знают", - сказал Фадеев в ходе форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы в Москве.
Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.