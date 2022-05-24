Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса

"Права человека. Если бы институты прав человека работали, они защитили бы права жителей Донбасса. Права жителей Донбасса словом защитить не удалось, их пришлось защищать оружием. Это очень ясная и понятная оценка того, как работают сегодняшние институты защиты прав и свобод человека. Почему они не работают? Есть всеобщая декларация прав человека…. она в огромной степени не работает, это неработающий документ. Концепция прав человека и институты защиты прав и свобод - все вообще используются как оружие, и многочисленные примеры все знают", - сказал Фадеев в ходе форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".