https://uz.sputniknews.ru/20220524/mirziyoev-poruchil-uskorit-transformatsiyu-neftegazovoy-sfery-24773711.html

Мирзиёев поручил ускорить трансформацию нефтегазовой сферы

Мирзиёев поручил ускорить трансформацию нефтегазовой сферы

Президент Узбекистана 24 мая провел совещание, где обсуждались вопросы расширения добычи нефти и газа, производства продукции.

2022-05-24T16:21+0500

2022-05-24T16:21+0500

2022-05-24T16:21+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

нефть

газ

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Узбекистана подчеркнул необходимость ускорения процесса трансформации в нефтегазовом секторе, сообщает пресс-служба лидера.Как отмечается, на совещании во вторник глава государства поставил задачи по привлечению международных консультантов, определению стратегических подходов, обеспечению прозрачности механизмов учета в нефтегазовой отрасли.Президент дал конкретные поручения руководителям отрасли касательно обеспечения бесперебойного снабжения населения и предприятий топливно-энергетическими ресурсами.Определены меры по устранению потерь с полным внедрением автоматизированной системы контроля и учета расхода природного газа. Указано на важность экономии ресурсов и стимулирования использования альтернативных источников энергии.Отмечается, что цели по либерализации экономики и трансформации ведущих отраслей промышленности определены в Стратегии развития страны. Процессы трансформации в нефтегазовом секторе уже начались.

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, нефть, газ