https://uz.sputniknews.ru/20220524/mirziyoev-poruchil-uskorit-transformatsiyu-neftegazovoy-sfery-24773711.html
Мирзиёев поручил ускорить трансформацию нефтегазовой сферы
Мирзиёев поручил ускорить трансформацию нефтегазовой сферы
Президент Узбекистана 24 мая провел совещание, где обсуждались вопросы расширения добычи нефти и газа, производства продукции.
2022-05-24T16:21+0500
2022-05-24T16:21+0500
2022-05-24T16:21+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
нефть
газ
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Узбекистана подчеркнул необходимость ускорения процесса трансформации в нефтегазовом секторе, сообщает пресс-служба лидера.Как отмечается, на совещании во вторник глава государства поставил задачи по привлечению международных консультантов, определению стратегических подходов, обеспечению прозрачности механизмов учета в нефтегазовой отрасли.Президент дал конкретные поручения руководителям отрасли касательно обеспечения бесперебойного снабжения населения и предприятий топливно-энергетическими ресурсами.Определены меры по устранению потерь с полным внедрением автоматизированной системы контроля и учета расхода природного газа. Указано на важность экономии ресурсов и стимулирования использования альтернативных источников энергии.Отмечается, что цели по либерализации экономики и трансформации ведущих отраслей промышленности определены в Стратегии развития страны. Процессы трансформации в нефтегазовом секторе уже начались.
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, нефть, газ
Мирзиёев поручил ускорить трансформацию нефтегазовой сферы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел совещание, где обсуждались вопросы расширения добычи нефти и газа, производства продукции.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана подчеркнул необходимость ускорения процесса трансформации в нефтегазовом секторе, сообщает
пресс-служба лидера.
Как отмечается, на совещании во вторник глава государства поставил задачи по привлечению международных консультантов, определению стратегических подходов, обеспечению прозрачности механизмов учета в нефтегазовой отрасли.
"Определены меры по финансовому оздоровлению предприятий, снижению издержек за счет повышения операционной эффективности, созданию системы управления на основе передового мирового опыта, — говорится в сообщении.
Президент дал конкретные поручения руководителям отрасли касательно обеспечения бесперебойного снабжения населения и предприятий топливно-энергетическими ресурсами.
Определены меры по устранению потерь с полным внедрением автоматизированной системы контроля и учета расхода природного газа. Указано на важность экономии ресурсов и стимулирования использования альтернативных источников энергии.
Отмечается, что цели по либерализации экономики и трансформации ведущих отраслей промышленности определены в Стратегии развития страны. Процессы трансформации в нефтегазовом секторе уже начались.