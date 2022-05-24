https://uz.sputniknews.ru/20220524/pryamaya-translyatsiya-mejdunarodnyy-forum-novye-smysly-novoy-realnosti--24764210.html

Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"

Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"

Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ.

2022-05-24T12:04+0500

2022-05-24T12:04+0500

2022-05-24T12:04+0500

видео

прямая трансляция

миа "россия сегодня"

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Организатор и площадка форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.

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прямая трансляция, миа "россия сегодня", видео